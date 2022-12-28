شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اعرف كيف تزيل وتضيف Reel إلى ملفك الشخصى على انستجرام؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبحت ميزة نشر الفيديو القصير Reels على تطبيق انستجرام تحظى بشعبية كبيرة، حيث تسمح Reels لمستخدمي انستجرام بتسجيل وتحرير مقاطع الفيديو القصيرة عن طريق إضافة الموسيقى والمؤثرات والتعليقات الصوتية إلى المقاطع التي يقومون بتسجيلها، وبصرف النظر عن مجرد النشر والإعجاب ، يوفر انستجرام للمستخدمين أيضًا القدرة على إدارة إعدادات الخصوصية للبكرات التي ينشرونها.

المشاركات وReels على شبكة الملف الشخصي في انستجرام

تعرض شبكة ملف تعريف انستجرام افتراضيًا جميع المنشورات وReels التي ينشرها المستخدم، بالإضافة إلى ذلك ، يمكن للمستخدمين تحديد ما إذا كانوا سيحتفظون بمنشور معين أو Reels على شبكة ملفهم الشخصي ويمكنهم إزالته أو إضافته مرة أخرى حسب الضرورة. إليك كيف يمكنك القيام بذلك:

إزالة Reels من شبكة الملف الشخصي

1. افتح تطبيق انستجرام على الهاتف الذكي.

2. انتقل إلى الملف الشخصي من خلال النقر على صورة الملف الشخصي الصغيرة المتوفرة في الركن الأيمن السفلي.

3. انتقل إلى قسم بكرات.

4. حدد Reels لإزالتها.

5. اضغط على خيار القائمة ثلاثية النقاط المتاح في أسفل اليمين ، ثم حدد خيار الإدارة.

6. اضغط على خيار إزالة من شبكة الملف الشخصي.

لم يمنح تطبيق انستجرام المستخدمين في السابق خيار إضافة بكراتهم التي تمت إزالتها مرة أخرى إلى شبكة ملفاتهم الشخصية، أدى ذلك إلى حدوث مضايقات لكل من المستخدمين والمبدعين. حتى أنهم اضطروا إلى تنزيل تطبيقات الطرف الثالث للقيام بذلك. لمساعدة المستخدمين على إضافة Reels الخاصة بهم مرة أخرى ، أضاف التطبيق ميزة خاصة به. إليك كيفية القيام بذلك:

إضافة Reels إلى شبكة الملف الشخصي

إضافة Reels إلى شبكة الملف الشخصي

1. افتح تطبيق انستجرام على جهاز محمول.

2. اذهب إلى الملف الشخصي.

3. انتقل إلى علامة التبويب بكرات.

4. اختر الReels التي لم يتم عرضها في ملف التعريف.

5. اضغط على زر القائمة ثلاثية النقاط المتاح في أسفل اليمين ، ثم حدد خيار الإدارة.

6. اضغط على خيار إضافة العودة إلى شبكة الملف الشخصي.