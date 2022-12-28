شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى؟.. كيف تستخدم ميزات Kindle لتحصل على أفضل تجربة قراءة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد أجهزة Amazon Kindle من بين أفضل أجهزة القراءة الإلكترونية التي يمكنك شراؤها، كما أنها سهلة الاستخدام، ولكن لتحقيق أقصى استفادة من جهاز Kindle، هناك بعض الميزات التي قد لا تعرفها، سنعرض لك أفضلها، وفقا لما ذكره موقع howtogeek.

تخصيص حجم النص

تتمثل إحدى مزايا استخدام القارئ الإلكتروني على أنه يمكنك تخصيص حجم النص ومظهره، إنها ميزة بسيطة، لكنها يمكن أن تحدث فرقًا كبيرًا، افتح كتابًا واضغط في أي مكان بالقرب من أعلى الشاشة لإظهار القائمة، ثم اضغط فوق رمز "Aa" لرؤية خيارات النص.

قم بالتبديل إلى الوضع الداكن

سيسعدك معرفة أن أجهزة القراءة الإلكترونية من Kindle بها الوضع المظلم أيضًا، فمن السهل جدًا التبديل بين التشغيل والإيقاف، وما عليك سوى التمرير لأسفل من أعلى الشاشة والضغط على رمز "الوضع الداكن" لتجربة قراءة أفضل.

إخفاء الكتب المسموعة من مكتبتك

يمكن لأجهزة القراءة الإلكترونية الحديثة من Kindle تنزيل وتشغيل الكتب الصوتية وكذلك الكتب الإلكترونية، ومع ذلك، إذا كنت لا تريد أن يكون جهاز Kindle هو جهاز الاستماع إلى كتابك الصوتي، فقد يكون مزعجًا على الشاشة الرئيسية.

يمكنك إخفاء الكتب الصوتية من مكتبتك، بهذه الطريقة سترى الكتب الإلكترونية فقط على الشاشة الرئيسية، ويمكن العثور على الخيار في قسم "الصفحة الرئيسية والمكتبة" من إعدادات "خيارات الجهاز".

تنظيم الكتب في مجموعات

إذا كان لديك الكثير من الكتب، فقد يكون من الصعب إبقائها منظمة على شاشة Kindle الرئيسية، ويمكنك تنظيمها في "مجموعات"، وهو نوع يشبه وجود مجلدات لكتبك.

اضغط على قائمة النقاط الثلاث أعلى يمين الشاشة الرئيسية وحدد "إنشاء مجموعات"، وسيُطلب منك إدخال اسم للمجموعة، ثم تحديد جميع الكتب التي تريد إضافتها إليها، وستكون المجموعة في علامة التبويب "المكتبة".

يعد الاتجاه الافتراضي لأجهزة Kindle الإلكترونية هو الوضع الرأسي "Portrait Mode"، وهذا يتطابق مع اتجاه معظم الكتب المادية، ومع ذلك، يمكنك التبديل إلى "الوضع الأفقي" أيضًا.

اقرأ في الوضع الأفقي

يمكنك تبديل الاتجاه بالذهاب إلى علامة التبويب "تخطيط" في خيارات النص أثناء قراءة كتاب.