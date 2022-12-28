علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: تعرف على كيفية حفظ أى موقع ويب بتنسيق PDF على نظام Windows

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القاهرة - سامية سيد - يحتاج الكثير من المستخدمين في العديد من الاحيان لحفظ مواقع الويب لتصفحها في وقت لاحق، حيث توجد هناك طرق معينة لحفظ هذه المواقع لاستخدامها لاحقًا، والتي تشمل - استخدام البرامج، أو مشاركة عنوان URL مع الآخرين، أو إضافة الموقع كإشارة مرجعية في المتصفح للوصول السريع.

 

كما يعد حفظ صفحات الويب ومشاركتها عملية بسيطة، ولكن هناك احتمالية بفقدها أو فقد الاتصال بالإنترنت، بصرف النظر عن حفظ موقع ويب، توفر متصفحات الويب أيضًا خيار حفظ موقع الويب بتنسيق PDF للوصول إليه دون اتصال بالإنترنت إليك كيف يمكنك القيام بذلك:

 

حفظ موقع ويب بتنسيق PDF على ويندوز
1. افتح متصفح Google Chrome أو Microsoft Edge أو Firefox على جهاز الكمبيوتر الخاص بك وانتقل إلى موقع الويب الذي ترغب في حفظه.

 

2. انقر فوق خيار قائمة الخطوط ثلاثية النقاط أو الثلاثة الأفقية المتاح في الزاوية اليمنى العليا من شاشتك.

 

3. انقر فوق خيار الطباعة من القائمة المنسدلة.

 

4. حدد الصفحات التي تريدها في ملف PDF الخاص بك.

 

5. اضغط على زر حفظ.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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