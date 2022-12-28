شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على كيفية حفظ أى موقع ويب بتنسيق PDF على نظام Windows والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتاج الكثير من المستخدمين في العديد من الاحيان لحفظ مواقع الويب لتصفحها في وقت لاحق، حيث توجد هناك طرق معينة لحفظ هذه المواقع لاستخدامها لاحقًا، والتي تشمل - استخدام البرامج، أو مشاركة عنوان URL مع الآخرين، أو إضافة الموقع كإشارة مرجعية في المتصفح للوصول السريع.

كما يعد حفظ صفحات الويب ومشاركتها عملية بسيطة، ولكن هناك احتمالية بفقدها أو فقد الاتصال بالإنترنت، بصرف النظر عن حفظ موقع ويب، توفر متصفحات الويب أيضًا خيار حفظ موقع الويب بتنسيق PDF للوصول إليه دون اتصال بالإنترنت إليك كيف يمكنك القيام بذلك:

1. افتح متصفح Google Chrome أو Microsoft Edge أو Firefox على جهاز الكمبيوتر الخاص بك وانتقل إلى موقع الويب الذي ترغب في حفظه.

حفظ موقع ويب بتنسيق PDF على ويندوز

2. انقر فوق خيار قائمة الخطوط ثلاثية النقاط أو الثلاثة الأفقية المتاح في الزاوية اليمنى العليا من شاشتك.

3. انقر فوق خيار الطباعة من القائمة المنسدلة.

4. حدد الصفحات التي تريدها في ملف PDF الخاص بك.

5. اضغط على زر حفظ.