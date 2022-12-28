شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دراسة: الأنهار الجليدية تذوب فى جرينلاند بمعدل أسرع 100 مرة مما كان متوقعا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تذوب الأنهار الجليدية في جرينلاند، وهي أكبر جزيرة في العالم، تقع بين المحيط المتجمد الشمالي والمحيط الأطلسي، بمعدل 100 مرة أسرع مما كان محسوبًا في السابق، وفقًا لنموذج جديد يأخذ في الاعتبار التفاعل الفريد بين الجليد والماء في مضايق الجزيرة.

التمثيل الرياضي الجديد لعوامل الذوبان الجليدي في الملاحظات الأخيرة لكيفية تآكل الجليد بعيدًا عن الوجوه الرأسية الصارخة في نهايات الأنهار الجليدية في جرينلاند، في السابق، استخدم العلماء نماذج تم تطويرها في القارة القطبية الجنوبية، حيث تطفو الألسنة الجليدية على سطح مياه البحر، وهو ترتيب مختلف تمامًا، وفقاً لموقع space.

وقال المؤلف الرئيسيKirstin Schulz ، وباحث مشارك في معهد Oden للهندسة والعلوم الحاسوبية في جامعة تكساس في أوستن، "أخذ الناس نموذج معدل الذوبان للأنهار الجليدية العائمة في القطب الجنوبي وطبقوه على جبهات الأنهار الجليدية العمودية في جرينلاند، ولكن هناك المزيد من الأدلة على أن النهج التقليدي ينتج معدلات ذوبان منخفضة للغاية على جبهات الأنهار الجليدية العمودية في جرينلاند"، ونشر الباحثون نتائجهم في سبتمبر في مجلة"Geophysical Research Letters".

كان الباحثون يعرفون بالفعل أن فهمهم القائم على القارة القطبية الجنوبية للأنهار الجليدية في القطب الشمالي لم يكن مطابقًا تمامًا، ولكن من الصعب الاقتراب من حواف الأنهار الجليدية في جرينلاند، لأنها تقع في نهايات المضايق، ومداخل طويلة وضيقة لمياه البحر محاطة بالمنحدرات العالية، حيث تقوض المياه الدافئة الجليد، مما يؤدي إلى حدوث موجات تسونامي صغيرة، وفقًا للباحثين.

يستخدم النموذج الجديد أحدث البيانات من البعثات شبه الجليدية إلى جانب فهم أكثر واقعية لكيفية تأثير الوجوه الحادة التي تشبه المنحدرات للأنهار الجليدية على فقدان الجليد، وتتوافق النتائج مع النتائج التي توصل إليها جاكسون، حيث أظهرت ذوبانًا أكثر بمئة مرة مما توقعته النماذج القديمة.

قال شولز: "نتائج نموذج مناخ المحيط وثيقة الصلة بالبشرية للتنبؤ بالاتجاهات المرتبطة بتغير المناخ، لذا فأنت تريد حقًا تصحيحها، كانت هذه خطوة مهمة للغاية لتحسين نماذج المناخ."