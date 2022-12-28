شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مسؤولو الأمن الأمريكيون يدرسون مطالبة ByteDance ببيع وحدة TikTok الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقال إن بعض المسؤولين في الحكومة الأمريكية يفكرون في المطالبة ببيع وحدة TikTok الأمريكية من أجل تهدئة المشكلات التي كانوا يعملون بالفعل منذ سنوات لمعالجتها باستخدام تطبيق الوسائط الاجتماعية المملوك لشركة ByteDance.

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن المسؤولين الأمنيين الذين هم جزء من لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة يدرسون هذه الخطة، حيث قال ممثل عن TikTok لـ Insider في بيان إن الشركة تتعاون مع الحكومة الأمريكية "لأكثر من عامين لمعالجة جميع مخاوف الأمن القومي المعقولة بشأن TikTok في الولايات المتحدة"، وفقاً لموقع businessinsider.

قال Brooke Oberwetter، ممثل TikTok: "نعتقد أنه يمكن حل هذه المخاوف بشكل كامل، وتدرس CFIUS حاليًا حلًا شاملاً يعالج المخاوف الرئيسية حول حوكمة الشركات، وتوصية المحتوى والاعتدال، وأمن البيانات والوصول إليها".

وقال Oberwetter: "لقد أحرزنا تقدمًا جوهريًا في تنفيذ هذا الحل خلال العام الماضي، ونتطلع إلى استكمال هذا العمل لوضع حد لهذه المخاوف".

يعتقد بعض المسؤولين الأمريكيين أن المخاوف بشأن أمن البيانات والدعاية المحتملة الموجهة إلى المستخدمين الأمريكيين للتطبيق ستتم معالجتها بشكل أفضل من خلال بيع محتمل لوحدة TikTok الأمريكية، حسبما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال نقلاً عن أشخاص مطلعين على المحادثات.

ذكرت شركة ByteDance ومقرها الصين في وقت سابق من هذا الشهر أن المراجعة الداخلية الخاصة بها أظهرت أن موظفيها وصلوا إلى بيانات تخص اثنين من الصحفيين في الولايات المتحدة، من بين آخرين في البلاد، حسبما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز.

دفع الكونجرس أيضًا القضية، حيث صوت مجلس الشيوخ الأمريكي في وقت سابق من هذا الشهر لمنع موظفي الحكومة الأمريكية من امتلاك التطبيق على الهواتف التي تصدرها الحكومة.