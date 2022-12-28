شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أداة ذكاء اصطناعى تحول ميسى لسوبرمان وكيم كارداشيان لشخصية Wednesday Adams والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستخدم التطبيق، Reface، الذكاء الاصطناعي (AI) لتحويل موضوع الصورة ووضعها في بيئة جديدة، وزي، ووضعية، وأسلوب فني، فيمكن لأداة جديدة أن تأخذ المشاهير المفضلين لديك وتحولهم إلى أعمال فنية واقعية جدا في أي موقف تختاره، حيث يمكنك أن ترى ليونيل ميسى في زى سوبرمان، وكيم كارداشيان في شخصية Wednesday Adams.

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يعمل تطبيق Reface بطريقة مماثلة للأدوات التي تستخدم قاعدة بيانات للأعمال الفنية لإنشاء الصور الرمزية، التي كانت رائجة على وسائل التواصل الاجتماعي منذ شهور، مثل Lensa AI و MyHeritage's AI Time Machine، حيث تم تدريب أداة الذكاء الاصطناعى 'AI Avatar' الخاصة به على أنماط وموضوعات فنية مختلفة، ويمكن تطبيقها على الصور الجديدة.

حولت الأداة جوني ديب أيضا ليصبج في دور كابتن أمريكا، ويمكن لمستر بين الجلوس على العرش الحديدي في لعبة العروش، ونظرًا لخبرة Reface الواسعة في العمل مع تمثيلات الذكاء الاصطناعى للوجوه البشرية، يمكن لـ AI Avatar نقل ميزات الوجه الفريدة بشكل مثالي وتقديم صور أكثر وضوحًا واقعية.

إذا كنت ترغب في الحصول على لقطتك الخاصة، فستحتاج أولاً إلى تنزيل Reface على جهازك مجانًا من App Store أو Google Play Store، وبمجرد فتح التطبيق، اضغط فوق ميزة "AI Avatar" في الشريط السفلي وسيُطلب منك اختيار سمة عملك الفني عن طريق شراء حزمة نمط.

تتراوح هذه العناصر من "Pirate" إلى "Christmas postcard"، وستنتج 48 عملاً فنيًا فريدًا من صورك، وبعد ذلك، سيُطلب منك تحميل عشر صور، والتي سيخزنها التطبيق لمدة تقل عن 48 ساعة قبل حذفها، خمسة منها يجب أن تكون صور سيلفي بمشاعر وزوايا مختلفة، وخمسة يجب أن تكون صورًا من معرض هاتفك بخلفيات مختلفة.

ستبدأ الأداة بعد ذلك في إنشاء الصور الرمزية، والتي تستغرق حوالي 40 إلى 60 دقيقة، ولكن يمكنك إغلاق التطبيق أثناء معالجته.