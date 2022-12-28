شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسلا تكشف عن منصة شحن بقيمة 300 دولار تتيح شحن ثلاثة أجهزة في وقت واحد والان مع تفاصيل الخبر
وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإن تصميمها مستوحى من Cybertruck، الشاحنة الكهربائية المستقبلية من تسلا، والتي لم تدخل حيز الإنتاج بعد.
على الرغم من أن تسلا معروفة ببيع السيارات، إلا أن الشركة تفرعت بالفعل مع منتجات غريبة أخرى مثل ألواح التزلج على الأمواج والصفارات والسراويل القصيرةن وتقول تسلا إن منصة الشحن اللاسلكي ستبدأ الشحن في فبراير 2023، على الرغم من أنه يمكن بالفعل تقديم الطلبات على موقع الشركة على الإنترنت.
تقول تسلا: "هذه المنصة مستوحية من التصميم الزاوي والتصميم المعدني لشاحنة Cybertruck، وتوفر منصة الشحن اللاسلكي لدينا 15 واط من طاقة الشحن السريع لكل جهاز لما يصل إلى ثلاثة أجهزة في وقت واحد".
وأضاف تسلا، "أن تصميمه الأنيق يتكون من غلاف من الألومنيوم وسطح ألكانتارا ممتاز وحامل مغناطيسي قابل للفصل يسمح لك بوضع الشاحن بشكل مسطح أو بزاوية لرؤية أفضل."
ولعل هناك منتج آخر من تسلا تم إصداره مسبقًا، وهو عبارة عن صافرة إصدار محدود صغير بسعر 50 دولارًا، مستوحية أيضًا من Cybertruck، وهى Cyberwhistle عبارة عن أداة تحصيل متميزة مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ مع تشطيب مصقول، كما جاء وصف المنتج على موقع تسلا الإلكتروني.
وكان تم الإعلان عن سيارة Cybertruck، التي تبدو وكأنها مركبة مصفحة بجسم زاوي مستقبلي باللون الرمادي الداكن ، في نوفمبر 2019، وكان من المقرر أن تدخل حيز الإنتاج في عام 2021، ولكن تم تأجيلها إلى عام 2022، ومرة أخرى إلى العام المقبل.