شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: قانون كاليفورنيا الجديد يمنع تسلا من إعلان كون سياراتها ذاتية القيادة بالكامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لن تتمكن تسلا من الإعلان عن سياراتها على أنها ذاتية القيادة الكاملة اعتبارًا من العام المقبل بموجب قانون جديد في ولاية كاليفورنيا، حيث تم توقيع مجلس الشيوخ ليصبح الأمر قانونًا من جانب الحاكم جافين نيوسوم، وهو يستهدف تسويق شركة صناعة السيارات الكهربائية لميزات البرامج في بعض الموديلات التي تشير ضمنيًا إلى أن السيارات يمكنها قيادة نفسها بالكامل، وهو ما لا يمكنهم القيام به.

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يجب على مالكي سيارات تسلا في الولايات المتحدة دفع مبلغ إضافي قدره 15000 دولارًا أمريكيًا مقابل برنامج القيادة الذاتية الكامل، وكانوا مطالبين بالحصول على درجة أمان لا تقل عن 80، ومع ذلك، أعلن ماسك مؤخرًا أن أي شخص في أمريكا الشمالية يمكنه الآن طلب برنامج FSD.

ويتم إخبار السائقين أيضًا أنه بغض النظر عن إمكانيات البرنامج، يجب عليهم دائمًا الانتباه إلى الطريق والاستعداد لتولي عجلة القيادة في أي لحظة.

وسيمنع مشروع القانون الذي تم إقراره حديثًا أي مصنع أو تاجر من "تسمية أو تسويق مخادع" لميزات القيادة الذاتية.

ينص نص مشروع القانون على أنه "يتطلب من تاجر أو مصنع يبيع أي سيارة ركاب جديدة مزودة بميزة أتمتة القيادة الجزئية أو يقدم أي تحديث للبرنامج أو ترقية للمركبة تضيف ميزة أتمتة القيادة الجزئية، إلى تزويد المشتري أو المالك بإشعار المستهلك الذي يصف وظائف وقيود هذه الميزات.

كان لدى إدارة السيارات في كاليفورنيا بالفعل قواعد تحظر الإعلان الكاذب عن السيارات ذاتية القيادة، لكن راعي مشروع القانون قال إن افتقار الوكالة إلى الإنفاذ دفع المشرعين إلى التصرف.

وتحقق الإدارة الوطنية للسلامة المرورية على الطرق السريعة في برامج مساعدة السائق في تسلا عبر تقارير متعددة عن الفرملة التي تحدث بشكل عشوائي أو دون سابق إنذار، حيث افتتحت تحقيقها بعد 16 حادثًا لسيارات تسلا.