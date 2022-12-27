شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه؟.. يوتيوب يسمح للمستخدمين بنشر التعليقات على مقاطع الفيديو التلقائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيسمح يوتيوب الآن للمستخدمين بالتعليق على مقاطع الفيديو الموسيقية التي يتم إنشاؤها تلقائيًا، حيث تم إجراء التغيير لكل من تطبيقات يوتيوب للجوال وعميل سطح المكتب، وتمت إعادة تمكين القدرة على التعليق على مقاطع الفيديو هذه ، المسماة "المقاطع الصوتية الفنية" ، بعد توقف دام عامين. لاحظ بعض المستخدمين التغيير في الأسابيع القليلة الماضية.

ما هي "المقاطع الصوتية الفنية"؟

"المقاطع الصوتية الفنية" هي مقاطع فيديو موسيقية / أغنية يتم إنشاؤها تلقائيًا، وهي تتألف من "التسجيل الصوتي وصورة الألبوم" لضمان أن "يحتوي يوتيوب على كتالوج موسيقي كامل وظهوره في قوائم تشغيل الألبوم وفي نتائج البحث".

التعليقات ممكّنة فقط على القنوات الرسمية

وفقًا لصفحة مساعدة يوتيوب ، "يمكنك عرض التعليقات على المقاطع الصوتية الفنية على قناتك الرسمية". عليهم فقط الانتقال إلى الإعدادات> حالة القناة وميزاتها> المجتمع> الإعدادات الافتراضية لتمكين التعليقات.

ويمكن لقنوات الفنانين الرسمية في يوتيوب Studio إجراء تغييرات في الإعدادات من أجل "السماح بكل التعليقات" أو "إخضاع التعليقات التي يُحتمل أن تكون غير لائقة للمراجعة"، وسيتمكن منشئو المحتوى من تحديد "إزالة" بجوار تعليق على المقطع الصوتي الفني لإخفاء التعليق.

لماذا يتم إيقاف تشغيل التعليقات على بعض مقاطع فيديو يوتيوب؟

ربما تكون قد شاهدت تعليقًا على مقاطع فيديو متعددة على يوتيوب نصه "التعليقات متوقفة"، قد يكون هناك الكثير من الأسباب لذلك، وربما اختار منشئو المحتوى "تعطيل التعليقات"، أو ربما أوقف يوتيوب تشغيل التعليقات على بعض مقاطع الفيديو لأسباب تتعلق بالسلامة، مثل حماية القاصرين.

وفي حالة قيام منشئ المحتوى بمشاركة مقطع فيديو في إحدى مشاركات المجتمع، فقد تم إيقاف تعليقات الفيديو إما من قِبل المنشئ أو يوتيوب. تعرف على المزيد حول مشاركات المجتمع، من المحتمل أن يكون منشئ المحتوى قد أوقف تشغيل التعليقات إذا تمت مشاركة مقطع فيديو في مشاركة بالمنتدى.