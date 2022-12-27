شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تواجه أزمة بعد تفشى كورونا فى الصين ومشكلات سلسلة التوريد قد تمتد لأشهر والان مع تفاصيل الخبر
وفقا لما ذكره موقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يخشى الخبراء من أن تفشي المرض على نطاق واسع، والذي سربت مستندات صحية صينية إنه أصاب 250 مليون شخص في الأسابيع القليلة الأولى من شهر ديسمبر، قد يتسبب في اضطرابات تستمر لأشهر في إنتاج أجهزة أيفون، حتى مع بدء الشركة في نقل بعض إنتاجها إلى خارج الصين.
واتخذت شركة أبل الخطوة في 6 نوفمبر للتحذير من حدوث اضطراب كبير قبل موسم العطلات، وفي أوائل ديسمبر، أمرت الصين بالإغلاق لستة ملايين شخص، لم يُسمح لهم بالمغادرة إلا لشراء الطعام أو الحصول على العلاج الطبي.
ويقدر المحللون أن عائدات شركة آبل ستنخفض هذا الربع إلى ما دون الرقم القياسي 123.9 مليار دولار الذي حققته خلال نفس الفترة من العام الماضي، وهو ما قد يكسر سلسلة نمو الإيرادات التي امتدت لمدة 14 ربعًا، وفقًا لصحيفة فاينانشيال تايمز.
قال هوراس ديديو، المحلل المستقل في Asymco، إن مشاكل إنتاج أبل في الأشهر الأخيرة يمكن أن تتبعها أزمة في الطلب في الصين حيث يقوم المستهلكون بتجديد عادات الإنفاق لديهم.
قال ديديو لصحيفة فاينانشيال تايمز: "على الرغم من أن بقية العالم شهد ارتفاعًا في الطلب خلال عمليات الإغلاق، إلا أنه كان بسبب العمل من المنزل والتحفيز"، مضيفا، "مع انخفاض المناعة والحد الأدنى من شبكات الأمان، يمكن للمستهلكين الصينيين الاحتماء وتجنب عمليات الشراء الكبيرة العام المقبل."