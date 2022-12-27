شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تواجه أزمة بعد تفشى كورونا فى الصين ومشكلات سلسلة التوريد قد تمتد لأشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتعرض أعمال أيفون لشركة أبل لتهديد متزايد من تفشي فيروس Covid في الصين، حيث واجهت شركة أبل بالفعل مشاكل في مصنع به 300000 عامل يديره Foxconn، المجمع الرئيسي لأجهزة iPhone في Zhengzhou بالصين، وذلك بسبب موجة جديدة من كورونا بدأت في أكتوبر.

وفقا لما ذكره موقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يخشى الخبراء من أن تفشي المرض على نطاق واسع، والذي سربت مستندات صحية صينية إنه أصاب 250 مليون شخص في الأسابيع القليلة الأولى من شهر ديسمبر، قد يتسبب في اضطرابات تستمر لأشهر في إنتاج أجهزة أيفون، حتى مع بدء الشركة في نقل بعض إنتاجها إلى خارج الصين.

تعمل الشركة التي تتخذ من كاليفورنيا مقراً لها مع مورديها لنقل بعض الإنتاج إلى مصانع أخرى في الصين للتخفيف من فترات الانتظار الطويلة التي تؤثر على المستهلكين في الولايات المتحدة لطرازات iPhone 14 المتطورة التي كشفت عنها في سبتمبر.

واتخذت شركة أبل الخطوة في 6 نوفمبر للتحذير من حدوث اضطراب كبير قبل موسم العطلات، وفي أوائل ديسمبر، أمرت الصين بالإغلاق لستة ملايين شخص، لم يُسمح لهم بالمغادرة إلا لشراء الطعام أو الحصول على العلاج الطبي.

ويقدر المحللون أن عائدات شركة آبل ستنخفض هذا الربع إلى ما دون الرقم القياسي 123.9 مليار دولار الذي حققته خلال نفس الفترة من العام الماضي، وهو ما قد يكسر سلسلة نمو الإيرادات التي امتدت لمدة 14 ربعًا، وفقًا لصحيفة فاينانشيال تايمز.

قال هوراس ديديو، المحلل المستقل في Asymco، إن مشاكل إنتاج أبل في الأشهر الأخيرة يمكن أن تتبعها أزمة في الطلب في الصين حيث يقوم المستهلكون بتجديد عادات الإنفاق لديهم.

قال ديديو لصحيفة فاينانشيال تايمز: "على الرغم من أن بقية العالم شهد ارتفاعًا في الطلب خلال عمليات الإغلاق، إلا أنه كان بسبب العمل من المنزل والتحفيز"، مضيفا، "مع انخفاض المناعة والحد الأدنى من شبكات الأمان، يمكن للمستهلكين الصينيين الاحتماء وتجنب عمليات الشراء الكبيرة العام المقبل."