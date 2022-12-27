شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "يوتيوب" يختبر ميزة تهم الكثيرين.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن القائمون على منصة "بوتيوب" عن بدء اختبار ميزة عملية في التطبيق المخصص للمنصة على الهواتف والأجهزة الذكية، وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن المشتركين بخدمات YouTube Premium عبر تطبيق يوتيوب على الهواتف الذكية بات بإمكانهم تجربة ميزة Add to queue، والتي من خلالها يمكنهم إضافة مقاطع فيديو معينة إلى قوائم المشاهدات.

ووفقا لما ذكره موقع "RT"، فإنه مع هذه الميزة سيكون بإمكان المستخدم إضافة مقطع فيديو إلى قائمة تشغيل الفيديوهات الخاصة به، ليقوم "يوتيوب" بتغيل المقاطع الموجودة في القائمة بالتتالي، كما يمكنه حذف فيديوهات معينة من القائمة، أو حذف القائمة كلّها إذا أراد.

وبعد تفعيل الميزة يمكن للمستخدم الضغط على قائمة "النقاط الثلاثة" التي تظهر جانب عنوان الفيديو، والضغط على خيار "Play last in queue"، أو إنشاء قائمة جديدة وإضافة الفيديو إليها.

وفي حال لم تظهر الميزة لمشتركي YouTube Premium تلقائيا، فيمكنهم تفعيلها عبر التوجه إلى صورة الملف الشخصي لهم في "يوتيوب" ومن ثم النقر على الصورة، لتظهر لهم قائمة "الإعدادات"، وبعدها الضغط على خيار "Try New Features".