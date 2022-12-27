شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتس آب يتوقف عن العمل على ملايين الهواتف بداية من 31 ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر
وكما ذكرت GizChina ، تشمل قائمة الأجهزة القديمة 49 هاتفًا ذكيًا من Apple و Samsung و LG وغيرها، وذكر واتس آب في صفحة الدعم الرسمية الخاصة به أن التطبيق يدعم الهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد والتي تعمل بالإصدار 4.1 من نظام التشغيل والإصدارات الأحدث والهواتف الذكية التي تعمل بنظام iOS والتي تعمل بنظام التشغيل iOS 12 وما فوق.
ماذا يحدث إذا لم يعد نظام التشغيل الخاص بك مدعومًا؟
قبل أن تتوقف الشركة عن دعم نظام التشغيل الخاص بك ، سيتم إخطارك مباشرةً في واتس آب مسبقًا وتذكيرك عدة مرات للترقية، وقد كشفت GizChina عن قائمة تضم 49 هاتفًا ذكيًا لن يدعمها واتس آب بعد 31 ديسمبر 2022.
-إليك القائمة الكاملة:
ايفون 5
آيفون 5 سي
أركوس 53 بلاتينيوم
جراند إس فليكس زد تي إي
جراند X كواد V987 ZTE
HTC Desire 500
هواوي اسيند د
هواوي Ascend D1
هواوي اسيند دي 2
هواوي اسيند G740
هواوي Ascend Mate
هواوي Ascend P1
رباعية XL
لينوفو A820
إل جي Enact
LG Lucid 2
LG Optimus 4X HD
هاتف LG Optimus F3
هاتف LG Optimus F3Q
هاتف LG Optimus F5
هاتف LG Optimus F6
هاتف LG Optimus F7
LG Optimus L2 II
LG Optimus L3 II
LG Optimus L3 II Dual
LG Optimus L4 II
LG Optimus L4 II Dual
LG Optimus L5
LG Optimus L5 Dual
LG Optimus L5 II
LG Optimus L7
LG Optimus L7 II
LG Optimus L7 II Dual
LG Optimus Nitro HD
مذكرة ZTE V956
سامسونج جالاكسي الآس 2
سامسونج جالاكسي كور
سامسونج جالاكسي S2
Samsung Galaxy S3 mini
Samsung Galaxy Trend II
سامسونج جالاكسي تريند لايت
هاتف Samsung Galaxy Xcover 2
سوني اكسبيريا ارك اس
سوني اكسبيريا ميرو
سوني اكسبيريا نيو إل
ويكو سينك فايف
Wiko Darknight ZT