شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتس آب يتوقف عن العمل على ملايين الهواتف بداية من 31 ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير حديث أن تطبيق واتس آب سيتوقف عن العمل على بعض هواتف أندرويد و أيفون بدءًا من هذا الأسبوع، وينهي واتس آب دعم بعض طرز الهواتف الذكية القديمة اعتبارًا من 31 ديسمبر 2022.

وكما ذكرت GizChina ، تشمل قائمة الأجهزة القديمة 49 هاتفًا ذكيًا من Apple و Samsung و LG وغيرها، وذكر واتس آب في صفحة الدعم الرسمية الخاصة به أن التطبيق يدعم الهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد والتي تعمل بالإصدار 4.1 من نظام التشغيل والإصدارات الأحدث والهواتف الذكية التي تعمل بنظام iOS والتي تعمل بنظام التشغيل iOS 12 وما فوق.

كذلك فإن الهواتف الذكية التي تعمل بنظام KaiOS 2.5 بما في ذلك JioPhone و JioPhone 2 تدعم أيضًا واتس آب، وجاء في تدوينة للشركة عل منصتها الرسمية :"لمواكبة أحدث التطورات في التكنولوجيا ، نتوقف بشكل روتيني عن دعم أنظمة التشغيل الأقدم لتوجيه مواردنا لدعم أحدث الأنظمة. إذا توقفنا عن دعم نظام التشغيل الخاص بك ، فسيتم إعلامك وتذكيرك عدة مرات بترقية جهازك لمواصلة استخدام واتس آب ".

ماذا يحدث إذا لم يعد نظام التشغيل الخاص بك مدعومًا؟

قبل أن تتوقف الشركة عن دعم نظام التشغيل الخاص بك ، سيتم إخطارك مباشرةً في واتس آب مسبقًا وتذكيرك عدة مرات للترقية، وقد كشفت GizChina عن قائمة تضم 49 هاتفًا ذكيًا لن يدعمها واتس آب بعد 31 ديسمبر 2022.

-إليك القائمة الكاملة:

ايفون 5

آيفون 5 سي

أركوس 53 بلاتينيوم

جراند إس فليكس زد تي إي

جراند X كواد V987 ZTE

HTC Desire 500

هواوي اسيند د

هواوي Ascend D1

هواوي اسيند دي 2

هواوي اسيند G740

هواوي Ascend Mate

هواوي Ascend P1

رباعية XL

لينوفو A820

إل جي Enact

LG Lucid 2

LG Optimus 4X HD

هاتف LG Optimus F3

هاتف LG Optimus F3Q

هاتف LG Optimus F5

هاتف LG Optimus F6

هاتف LG Optimus F7

LG Optimus L2 II

LG Optimus L3 II

LG Optimus L3 II Dual

LG Optimus L4 II

LG Optimus L4 II Dual

LG Optimus L5

LG Optimus L5 Dual

LG Optimus L5 II

LG Optimus L7

LG Optimus L7 II

LG Optimus L7 II Dual

LG Optimus Nitro HD

مذكرة ZTE V956

سامسونج جالاكسي الآس 2

سامسونج جالاكسي كور

سامسونج جالاكسي S2

Samsung Galaxy S3 mini

Samsung Galaxy Trend II

سامسونج جالاكسي تريند لايت

هاتف Samsung Galaxy Xcover 2

سوني اكسبيريا ارك اس

سوني اكسبيريا ميرو

سوني اكسبيريا نيو إل

ويكو سينك فايف

Wiko Darknight ZT