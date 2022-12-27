علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: انخفاض طفيف فى أسعار البيتكوين بنسبة 0.29 % خلال الـ 24 ساعة الماضية

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القاهرة - سامية سيد - تشير الرسوم البيانية لأسعار العملات المشفرة إلى خسائر لمجموعة كبيرة من العملات المشفرة اليوم الثلاثاء 27 ديسمبر، حيث افتتحت عملة البيتكوين مع خسارة 0.29 %، ويحوم سعر البيتكوين مرة أخرى بالقرب من علامة 16،858 دولارًا في كل من التبادلات والدولية، وفقًا لـ Glassnode.

افتتح إيثر أيضًا بخسارة صغيرة بنسبة 0.32 %، كان سعر إيثر، في وقت كتابة هذا التقرير، عند 1،223 دولارًا، وفقاً لموقع Gadgets 360.

وتشمل هذه العملات المستقرة مثل Tether و USD Coin و Binance USD.

العملات المشفرة الشائعة الأخرى بما في ذلك Binance Coin و Tron و Solana و Avalanche و Leo و Wrapped Bitcoin و Chainlink - سجلت أيضًا خسائر.

صعدت القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة في الـ 24 ساعة الماضية، إلى سلم الأسعار بنسبة 0.02 % فقط، وفقًا لـ CoinMarketCap، يبلغ تقييم سوق التشفير العالمي حاليًا 812.94 مليار دولار.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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