شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: انخفاض شحنات الأجهزة المنزلية الذكية خلال 2022 وتوقعات بنموها خلال 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير جديد أن الشحنات العالمية للأجهزة المنزلية الذكية، والتي تشمل مكبرات الصوت الذكية والأضواء وغيرها من المنتجات التي تدعم إنترنت الأشياء، من المتوقع أن تنخفض في السنة المالية 2022 المنتهية في 31 مارس، ويعزى الانخفاض المتوقع إلى تدهور أوضاع الاقتصاد الكلي في جميع أنحاء العالم.

ووفقًا لـ International Data Corporation (IDC) Worldwide Quarterly Smart Home Device Tracker ، من المتوقع الآن أن تنخفض الشحنات العالمية للأجهزة المنزلية الذكية بنسبة 2.6٪ في عام 2022 إلى 874 مليون وحدة، ومن بين جميع الأجهزة الذكية ، ستواجه مكبرات الصوت الذكية وأجهزة الفيديو الترفيهية مثل التلفزيون وأجهزة البث وطأة الانخفاض.

وقال آدم رايت، كبير مديري الأبحاث، Smart Home and Office Devices :"لقد تأثرت شحنات الأجهزة المنزلية الذكية بشكل كبير بسبب الاضطرابات المستمرة في سلسلة التوريد، علاوة على ذلك، نشهد ضغطًا هبوطيًا على الطلب في عام 2022 مع استمرار التضخم في الضغط على محافظ المستهلكين، وبالنظر إلى المستقبل، نتوقع استمرار التقلبات في إعاقة نمو السوق في عام 2023 وما بعده ".

وتقول IDC أن السوق العالمية قد تعود إلى النمو في عام 2023 لكنها ستظل منخفضة نسبيًا عند 4.6٪. ومن المتوقع أن يأتي النمو من الأسواق الناشئة وكذلك الصين، ووفقًا لـ Jitesh Ubrani ، مدير الأبحاث في IDC's Mobility and Consumer Device Trackers ، على الرغم من أن مكبرات الصوت الذكية "ساعدت في إطلاق فئة المنزل الذكي، إلا أن بريق هذه المنتجات قد تلاشى إلى حد كبير بالنسبة للمستهلكين في الأسواق المتقدمة مثل الولايات المتحدة والصين."

ووفقًا IDC ، فإن منتجات المراقبة / الأمن المنزلية مثل الكاميرات أو أجراس الأبواب أو أقفال الأبواب جنبًا إلى جنب مع الإضاءة الذكية ومنتجات الترفيه بالفيديو ستشكل الحصة الأكبر، يُزعم أيضًا أن هذه المنتجات تشهد أعلى معدلات نمو في سوق المنزل الذكي.

وتأتي هذه التوقعات في وقت أطلقت فيه شركات مثل Google و Amazon دعم Matter لمجموعة من أجهزتها الذكية. Matter هو بروتوكول الاتصال الجديد الذي سيسمح للمستخدمين بتوصيل الأجهزة والأنظمة المتوافقة مع بعضها البعض بغض النظر عن علامتهم التجارية.