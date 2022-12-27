شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مشتركوا Twitter Blue يحصلون على مميزات جديدة تعرف على أبرزها والان مع تفاصيل الخبر
إليك كيف يمكن لمشتركي Twitter Blue تحميل مقاطع فيديو أطول على النظام الأساسي:
- قم بتسجيل الدخول إلى تويتر وانقر فوق مربع الكتابة ، أو انقر فوق الزر تغريد.
- انقر فوق زر المعرض.
-اختر ملف فيديو مخزنًا على جهازك وانقر فوق فتح. سيُطلب من المستخدمين ما إذا كان الفيديو بتنسيق غير مدعوم. لاحظ أن مقاطع الفيديو يجب أن تكون أقصر من 60 دقيقة مع حجم ملف يصل إلى 2 جيجابايت.
-أكمل رسالتك وانقر فوق تغريد لمشاركة تغريدتك وفيديو.
ميزة Twitter View Count
في الأسبوع الماضي، طرح Twitter أيضًا ميزة عدد المشاهدات، "يطرح Twitter عدد المشاهدات ، لذا يمكنك معرفة عدد مرات مشاهدة تغريدة! هذا أمر طبيعي للفيديو، يوضح مدى حيوية Twitter أكثر مما قد يبدو، حيث يقرأ أكثر من 90٪ من مستخدمي Twitter ، ولكن لا تفعل ذلك قال إيلون ماسك في تغريدة على تويتر: "تغرد أو ترد أو تعجب، فهذه أعمال عامة".
وفقًا لصفحة الأسئلة الشائعة على Twitter ، لن تُظهر كل تغريدة عدد المشاهدات نظرًا لوجود استثناءات معينة تشمل - تغريدات المجتمع وتغريدات Twitter Circle والتغريدات "الأقدم" نظرًا لعدم توفر بيانات لهذه التغريدات.
"يتم احتساب أي شخص يشاهد تغريدتك كمشاهدة، بغض النظر عن المكان الذي يرون فيه تغريدتك (على سبيل المثال، الصفحة الرئيسية، أو البحث، أو الملفات الشخصية، أو المضمنة في المقالات، وما إلى ذلك) أو ما إذا كانوا يتابعونك أم لا. كوجهة نظر".