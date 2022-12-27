شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مشتركوا Twitter Blue يحصلون على مميزات جديدة تعرف على أبرزها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد طرح Twitter Blue في وقت سابق من هذا الشهر، أضافت منصة المدونات الصغيرة بعض الميزات لتحسين تجربة المستخدمين، فهناك ميزة بارزة واحدة تتيح لمشتركي Twitter Blue تحميل مقاطع فيديو أطول على الموقع، حيث قالت الشركة "شارك المزيد من المحتوى مع متابعي، يمكن لمشتركي Twitter Blue تحميل مقاطع فيديو يصل طولها إلى حوالي 60 دقيقة يصل حجمها إلى 2 جيجابايت (1080 بكسل) (الويب فقط) .

ووفقًا لتقرير صادر عن TechCrunch، قبل التحديث، كان بإمكان المشتركين فقط تحميل مقاطع فيديو يصل حجمها إلى 512 ميجا بايت وطولها 10 دقائق بدقة 1080 بكسل، ومع ذلك، لا يزال من الممكن الوصول إلى الحد إذا قام المستخدمون بتسجيل الدخول إلى تويتر عبر أجهزة iOS أو Android.

إليك كيف يمكن لمشتركي Twitter Blue تحميل مقاطع فيديو أطول على النظام الأساسي:

- قم بتسجيل الدخول إلى تويتر وانقر فوق مربع الكتابة ، أو انقر فوق الزر تغريد.

- انقر فوق زر المعرض.

-اختر ملف فيديو مخزنًا على جهازك وانقر فوق فتح. سيُطلب من المستخدمين ما إذا كان الفيديو بتنسيق غير مدعوم. لاحظ أن مقاطع الفيديو يجب أن تكون أقصر من 60 دقيقة مع حجم ملف يصل إلى 2 جيجابايت.

-أكمل رسالتك وانقر فوق تغريد لمشاركة تغريدتك وفيديو.

ميزة Twitter View Count

في الأسبوع الماضي، طرح Twitter أيضًا ميزة عدد المشاهدات، "يطرح Twitter عدد المشاهدات ، لذا يمكنك معرفة عدد مرات مشاهدة تغريدة! هذا أمر طبيعي للفيديو، يوضح مدى حيوية Twitter أكثر مما قد يبدو، حيث يقرأ أكثر من 90٪ من مستخدمي Twitter ، ولكن لا تفعل ذلك قال إيلون ماسك في تغريدة على تويتر: "تغرد أو ترد أو تعجب، فهذه أعمال عامة".

وفقًا لصفحة الأسئلة الشائعة على Twitter ، لن تُظهر كل تغريدة عدد المشاهدات نظرًا لوجود استثناءات معينة تشمل - تغريدات المجتمع وتغريدات Twitter Circle والتغريدات "الأقدم" نظرًا لعدم توفر بيانات لهذه التغريدات.

"يتم احتساب أي شخص يشاهد تغريدتك كمشاهدة، بغض النظر عن المكان الذي يرون فيه تغريدتك (على سبيل المثال، الصفحة الرئيسية، أو البحث، أو الملفات الشخصية، أو المضمنة في المقالات، وما إلى ذلك) أو ما إذا كانوا يتابعونك أم لا. كوجهة نظر".