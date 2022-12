شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 7 نصائح مهمة لتجهيز ساعة Apple Watch الجديدة لمعصمك والان مع تفاصيل الخبر

إليك 7 نصائح هامة لتجيز ساعة آبل ووتش الجديدة للاستخدام:

شحن الساعة

أول شيء تفعله هو شحن ساعتك، وستحتاج إلى الاحتفاظ بقاعدة الشحن في مكان قريب أثناء عملية الإعداد حيث قد تحتاج Apple Watch إلى إعادة شحنها مرة أخرى، خاصةً إذا كانت هناك تحديثات برامج لتثبيتها.

بمجرد شحنها قم بتشغيل آبل ووتش من خلال الضغط باستمرار على الزر الموجود أسفل Digital Crown لبضع ثوان.

عندما يكون نشطًا تحقق من جهاز آيفون الخاص بك لأنه، على الأرجح، يظهر تنبيه بالفعل على الشاشة يسألك عما إذا كنت تريد أن يبدأ هاتفك في عملية الاقتران.

بالإضافة إلى أن تطبيق Watch المطلوب يأتي مثبتًا مسبقًا على جهاز آيفون أيضًا.

انقر فوق "متابعة" على شاشة آيفون للبدء واتبع التعليمات البسيطة.

قم بإعداد آبل ووتش

إذا كنت قد امتلكت آبل ووتش من قبل، فيمكن إعداد آبل ووتش الجديدة لتعكس الإعدادات التي كانت لديك سابقًا، بما في ذلك التطبيقات المثبتة وتفضيلات Siri وحتى المعصم الذي ترتديه عادةً.

إذا كنت ترغب في إعدادها كساعة آبل ووتش جديدة، فانقر فوق تخصيص الإعدادات وابحث عن Set Up as New Apple Watch في أسفل الشاشة.

إذا كانت هذه هي أول ساعة آبل ووتش لك، فلن تحصل على هذا الخيار.

ستستغرق العملية بأكملها 10 دقائق على الأكثر.

كن ذكيا مع رمز المرور الخاص بك

حتى إذا لم يعجبك رمز مرور آبل ووتش، عليك استخدامه في بعض المواقف.

إذا قمت بإعداد واحدة، فعليك النقر فوق رمز PIN في كل مرة تقوم فيها بإعادة وضع Apple Watch على معصمك بعد خلعها.

الإشعارات وآبل باى

إذا كنت تريد استخدام Apple Pay ، فيجب عليك استخدام رمز مرور.

أوصي بشدة بعدم جعلها طويلة جدًا، حيث يتعين عليك النقر عليها على الشاشة الصغيرة.

أعلم أن هذا ربما يتعارض مع جميع التحذيرات الأمنية المعتادة، ولكن فكرة النقر بانتظام على رقم تعريف شخصي مكون من 12 رقمًا على معصمي ليس بالأمر اللطيف.





تحديثات البرامج

هناك فرصة جيدة لانتظار أحدث إصدار من watchOS ليتم تنزيله بمجرد الانتهاء من إعداد Apple Watch للمرة الأولى.

في تطبيق ووتش انتقل إلى عام ثم تحديث البرنامج للتحقق.

إذا كان أحدها متاحًا فسيبدأ التنزيل على الفور.

أفعل ذلك دائمًا على الفور لأنه أفضل من انتظار أن يرسل لك iOS تنبيهًا، كذلك للحصول على أحدث الميزات والإصلاحات قبل الدخول في استخدام الساعة.

هذا هو المكان الذي ستحتاج فيه إلى الشاحن مرة أخرى.

بمجرد تنزيل التحديث ستحتاج إلى إعادة Apple Watch إلى الشاحن لتثبيتها.

تحتاج البطارية أيضًا إلى شحن أكثر من 50%، ولن يمثل ذلك مشكلة، بشرط أن تقوم بشحن Apple Watch بالكامل قبل إعدادها.

من الملائم جدًا إزالة تحديثات البرامج في هذا الوقت.

لا يحتاج الأمر إلى بعض الوقت، لذا كن مستعدًا لقضاء ما يصل إلى ساعة في القيام بكل هذا.

استمتع باختيار وجه الساعة

أثناء انتظار تنزيل التحديث، حان الوقت لإلقاء نظرة على واجهات الساعة المتاحة.

على الشاشة الرئيسية لتطبيق Watch، انقر على صورة وجه الساعة المعينة حاليًا على ساعتك ط، ثم ابحث عن خيار معرض الوجوه أسفل الشاشة.

اضغط عليه وستجد كل واجهات الساعة المتاحة.

يمكن تخصيص كل واحد بألوان مختلفة وتصميمات مختلفة ومضاعفات مختلفة.

إعدادات آبل ووتش مهمة لتغييرها

أحد أفضل الأشياء في آبل ووتش هو أنه افتراضيًا، يتم تنشيط جميع ميزات الصحة واللياقة الأساسية تقريبًا، وتعمل الشاشة التي تعمل دائمًا على الفور إذا كان لديك Series 8 أو Urtla، بالإضافة إلى أنها تتطلب الكثير من المعلومات من جهاز iPhone الخاص بك للتأكد من أن الساعة تعمل بسلاسة.

لتغيير التنبيه الصوتى مع الإشعارات والتى يتم بعض الأحيان افتراضيا، انتقل إلى الإعدادات ثم الأصوات واللمسات ثم استخدم إما رموز السماعات الصغيرة لرفع مستوى الصوت أو خفضه أو استخدم الوضع الصامت لكتم الأصوات تمامًا.

يمكنك أيضًا ضبط الوضع الصامت عن طريق سحب الإعدادات السريعة من وجه الساعة والنقر على أيقونة الجرس.

أضف أحزمة آبل ووتش الأخرى إلى مجموعتك

يعد النطاق الرياضي وحزام Sport Loop هما الخياران الافتراضيان لساعة Apple Watch ، ومن المرجح أن يكون أحدهما هو الخيار الذي تم تركيبه في Apple Watch الجديدة.

من السهل أن تشدد عند ممارسة الرياضة للحصول على أدق قراءة لمعدل ضربات القلب، كما أنها ناعمة بما يكفي لارتدائها طوال الليل وتتبع نومك.