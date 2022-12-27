شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل تستطيع جوجل إطالة عمر ملايين الأجهزة التى لم يتم تحديثها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن أن تقوم جوجل بفصل مكون أساسي في أندرويد، قد تصبح شهادات الجذر وحدة منفصلة للتأكد من أن الهواتف الذكية والأجهزة القديمة التي تعمل بإصدار قديم من نظام التشغيل أندرويد، لا يزال بإمكانها الاتصال بالإنترنت بشكل موثوق.

وفقا لبعض تقارير فأن شهادة الجذر - Root Certificate هي أعلى مستوى من شهادة الأمان المتاحة.

هل يمكن تحديث وحدات شهادة الجذر عبر متجر Google Play؟

هناك الملايين من أجهزة أندرويد القديمة ولكنها لا تزال تعمل. أثناء تشغيلها لا يمكن للعديد من فتح مواقع الويب الحديثة بسبب انتهاء صلاحية شهادة الجذر.

في العام الماضي لم تتمكن غالبية الهواتف الذكية التي تعمل بنظام Android والتي تعمل بنظام Android 7 أو الإصدارات الأقدم من الوصول إلى معظم الإنترنت لأن شهادة الجذر الخاصة بها قد انتهت صلاحيتها.

الطريقة التي يتم بها إنشاء أندرويد وإدارته حاليًا، تتوفر تحديثات شهادات الجذر كجزء من تحديثات النظام الكاملة فقط.

بمعنى آخر يتم تسليم هذا المكون الهام مع تحديث رئيسي فقط.

وفقا لgizbit يمكن أن تجعل شهادات الجذر قابلة للتحديث عبر متجر جوجل بلاي.

يمكن لمطور نظام التشغيل أندرويد نشر وحدات شهادة الجذر عبر تحديثات خدمات جوجل بلاى.

من خلال فصل هذا المكون المهم عن نظام التشغيل أندرويد الأساسي، يمكن لـ جوجل إطالة العمر الافتراضي للأجهزة بشكل كبير.

على الرغم من أن الهاتف الذكي قد لا يتلقى تحديثًا رئيسيًا لنظام التشغيل أندرويد، إلا أنه لا يزال بإمكانه تلقي تحديثات التطبيق من متجر جوجل بلاى.

ومثل التطبيقات تمامًا يمكن للجهاز أيضًا تحديث شهادات الجذر الخاصة به.

قد تفصل جوجل شهادات الجذر عن أندرويد 14؟

هناك الملايين من الهواتف الذكية والأجهزة التي تعمل بنظام أندرويد والتي تعمل حاليًا بنظام أندرويد 12 أو أقل.

الإصدار المستقر من أندرويد 13 قد انتهى بالفعل.

تعمل جوجل بالفعل على أندرويد 14.

قد لا تتمكن جوجل من فصل شهادات الجذر عن أي من الإصدارات الثابتة التي تم إصدارها بالفعل لنظام التشغيل أندرويد.

يمكن أن تفصل جوجل شهادات الجذر عن إصدار نظام التشغيل أندرويد الذي يتم تطويره حاليًا أو تخطط للقيام بذلك في إصدار مستقبلي.

هذا يعني أن جوجل قد تجعل شهادات الجذر قابلة للتحديث بشكل منفصل فقط من أندرويد 14 والإصدارات الأحدث.

نتيجة لذلك لن تتمكن جميع الأجهزة الحالية من الوصول إلى مواقع الويب الحديثة إلا حتى تظل شهادات الجذر الخاصة بها صالحة.