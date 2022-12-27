شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خطوات.. كيفية إعداد "المصادقة الثنائية" لمواقع الويب والتطبيقات من iPhone والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - المصادقة الثنائية هي طريقة مفيدة إلى حد ما للحفاظ على حساباتك عبر الإنترنت آمنة من المتسللين وغيرهم من الجهات الفاعلة السيئة، وتقدم Apple طريقة مصادقة ثنائية "مضمنة" لمواقع الويب التي تدعم هذه الميزة بالفعل.

كما تقدم معظم مواقع الويب الآمنة المصادقة ذات العاملين ، ولكن هناك بعض المواقع التي لا تجعلها إلزامية حقًا. بالنسبة لمثل هذه المواقع ، يمكن أن يكون رمز المرور الثانوي مفيدًا حقًا، وجاءت هذه الميزة بالفعل مع نظام التشغيل iOS 15 العام الماضي وسمحت للمستخدمين بإعداد مصادقة ثنائية للحسابات عبر الإنترنت.

و كان على مستخدمي iPhone في وقت سابق الاعتماد على تطبيقات الطرف الثالث لتخزين كلمات المرور لمرة واحدة. ليس بعد الآن كما نقول لك هنا كيفية إعداد المصادقة الثنائية لمواقع الويب المختلفة. اتبع هذه الخطوات لإعداده.

1. افتح تطبيق الإعدادات على iPhone. اضغط على كلمات المرور (سيستخدم FaceID أو يطلب منك إدخال رمز المرور الخاص بك للمتابعة)

2. سترى قائمة بجميع مواقع الويب التي تم حفظ كلمات المرور الخاصة بها في iCloud Keychain

3. اختر موقع الويب الذي تريد إعداد رمز مصادقة ثنائي له

4. الآن اضغط على زر إعداد رمز التحقق

5. اضغط على خيار إدخال مفتاح الإعداد

6. يمكنك وضع الرمز الذي تتلقاه

أشياء لتأخذها بالحسبان

يتم إعادة إنشاء المصادقة ذات العاملين الثانوية كل 30 ثانية حتى لا يتمكن أي شخص من الوصول إلى هاتفك باستخدامه. أيضًا ، يتم دعم الميزة للتطبيقات / مواقع الويب التي تدعم إعداد المصادقة الثنائية.