شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خطوات.. كيفية إعداد "المصادقة الثنائية" لمواقع الويب والتطبيقات من iPhone والان مع تفاصيل الخبر
و كان على مستخدمي iPhone في وقت سابق الاعتماد على تطبيقات الطرف الثالث لتخزين كلمات المرور لمرة واحدة. ليس بعد الآن كما نقول لك هنا كيفية إعداد المصادقة الثنائية لمواقع الويب المختلفة. اتبع هذه الخطوات لإعداده.
1. افتح تطبيق الإعدادات على iPhone. اضغط على كلمات المرور (سيستخدم FaceID أو يطلب منك إدخال رمز المرور الخاص بك للمتابعة)
2. سترى قائمة بجميع مواقع الويب التي تم حفظ كلمات المرور الخاصة بها في iCloud Keychain
3. اختر موقع الويب الذي تريد إعداد رمز مصادقة ثنائي له
4. الآن اضغط على زر إعداد رمز التحقق
5. اضغط على خيار إدخال مفتاح الإعداد
6. يمكنك وضع الرمز الذي تتلقاه
أشياء لتأخذها بالحسبان
يتم إعادة إنشاء المصادقة ذات العاملين الثانوية كل 30 ثانية حتى لا يتمكن أي شخص من الوصول إلى هاتفك باستخدامه. أيضًا ، يتم دعم الميزة للتطبيقات / مواقع الويب التي تدعم إعداد المصادقة الثنائية.