شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كل ما تحتاج معرفته عن طرح الإصدار المقبل من بابجي PUBG Mobile 2.4 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

ووفقًا لتاريخ الإصدار، سيتمكن اللاعبون من الوصول إلى تحديث APK الجديد بعد يومين من الإطلاق، وإذا صادف مطورو اللعبة مواكبة النمط بناءً على التصحيحات السابقة لـ PUBG mobile ، فمن المحتمل أن يقوموا بتحديث رابط APK على الموقع الرسمي بين 6 و 8 يناير.

من المعروف أن لعبة بابجي محظورة في االهند، وهو ما يعني أن اللاعبون المقيمون في الهند يحتاجون إلى ملاحظة أن التحديث ليس مخصصًا لـ BGMI حيث تم حظر هذه اللعبة في الهند، لذلك ، سيتعين على اللاعبين انتظار إعلان Krafton الرسمي بشأن موعد رفع الحظر عن اللعبة، يُقترح على المستخدمين تجنب الشائعات أو التسريبات على Battlegrounds Mobile India.

هل سيتم طرح اللعبة في الهند؟

وعلى الرغم من أن المطورين أكدوا فقط تاريخ الإصدار ، إلا أنه يمكن للمرء أن يتوقع وصول العديد من الميزات من التحديث التجريبي 2.4 ، والذي تم إطلاقه في وقت سابق من هذا الشهر.

تاريخ إطلاق PUBG APK 2.4

استنادًا إلى الإعلان من حسابات الشركة على وسائل التواصل الاجتماعي ، من المقرر طرح الإصدار 2.4 APK في 6 يناير 2023، واعتبارًا من الآن ، أكد المطورون تاريخ إصدار نسخة اللعبة، ويمكن للاعبين توقع الطرح الكامل من الميزات من تحديث الإصدار التجريبي 2.4 الذي أطلقته الشركة في وقت سابق من هذا الشهر.

وقد تم دمج الميزات في الإصدار التجريبي ولم يتم تأكيد ما إذا كان سيتم طرحها جنبًا إلى جنب مع الإصدار النهائي، وبالتالي ، يجب على لاعبي Pubg انتظار ملاحظات التصحيح المبكرة لتحديث 2.4 للإعلان الرسمي.

إليك ما قد يأتي أيضًا

بصرف النظر عن الميزات القادمة من التحديث التجريبي ، أكد المطورون أيضًا إصدار Cycle 4 Season 10 ، الموسم التصنيفي الجديد، ويقال أن يبدأ العمل وفقًا للجدول الزمني المحدد له، و سيتمكن اللاعبون من الوصول إلى C4S10 في النصف الثاني من شهر يناير ، بعد انتهاء الدورة الثالثة من الموسم التاسع.

الميزات التي من المحتمل أن تصل في الإصدار النهائي لـ PUBG mobile 2.4 APK:

-كلاسيك باتل رويال

Back For Honor - ستسمح الميزة الجديدة للاعبين بالاستدعاء بعد الإقصاء أثناء المباراة وتحدي المزيل الخاص بهم في مهمة انتقامية.

إضافة خطاف مصارعة Grappling Hook.

Martial Arts Arena - إنها منطقة لعب جديدة تمامًا محدودة الوقت.

سيتم تقديم سيارة Dancing Lion جديدة ذات مقعدين يمكن تخزينها في حقيبة الظهر وحملها طوال المباراة.

- مترو رويال

سيتم تقديم خريطة جديدة

ستتم إضافة سلالم و Ziplines

سيتم إطلاق أعداء NPC ورؤساء جدد لتجربة PvE.

وصول أربعة عناصر جديدة يمكن بيعها في الخريطة القادمة: العينة البيولوجية والمعالج (GPU) والعدسة والأكوام الذهبية.

توافر مقاومة معززة للدروع المتقدمة تجاه الأضرار الناجمة عن الهجمات المتفجرة.

ترقية كبيرة لقدرة المخزون الأساسية (ستكون السعة 30 الآن).