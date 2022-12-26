شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تضيف علامة التبويب إلى جهة الاتصال على أندرويد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قامت جوجل مرة أخرى بتجديد تطبيق جهات الاتصال الخاص بها عن طريق إضافة ميزة علامة التبويب "Highlight" الجديدة إلى خدمة إدارة جهات الاتصال الخاصة بها على أجهزة أندرويد.

وفقًا لتقرير صادر عن 9To5Google، تقع علامة التبويب الجديدة - Highlight - بين "جهات الاتصال" و "الإصلاح والإدارة" في شريط "المواد التي تستخدمها" في الجزء السفلي.

ضمن حقل البحث يمكن للمستخدمين الوصول إلى شبكة "المفضلة" التي تحتوي على أربعة رموز متتالية، حيث يحصل المستخدمون على أربعة من جهات الاتصال المفضلة لديهم.

تعد علامة التبويب Google Contacts Highlight أداة مفيدة لأنها تتيح للمستخدمين البحث عن جهات اتصال عبر شبكة بدلاً من التمرير مما يمنحها مظهرًا مرئيًا لعلامة التبويب بواجهة سهلة الاستخدام.

يتيح ذلك للمستخدمين عرض جهات الاتصال الخاصة بهم بطريقتين - القائمة والشبكة.

يمكن للمستخدمين أيضًا "إضافة" علامات تبويب جديدة بسهولة من الزاوية العلوية اليمنى.

يحتوي تطبيق Google Contact أيضًا على قسم "المفضلة" حيث يمكن للمستخدمين الوصول إلى قسم "الأخيرة".

وهي قائمة من علامتي تبويب تبدأ بـ "عرض مؤخرًا"

بينما "تمت إضافته مؤخرًا" يكمل القائمة وهو الجزء الأكثر فائدة لواجهة المستخدم الجديدة (UI).

مع الميزة المذكورة أصبحت جهات الاتصال الآن تطبيقًا من ثلاث علامات تبويب.

وقال التقرير: "قد تكون علامة التبويب الجديدة هذه هي الطريقة الأساسية التي يستخدم بها الأشخاص جهات اتصال Google.

وبدلاً من التمرير يمكنهم فقط البحث في حين أن الشبكة أكثر وضوحًا وودية من القائمة".

تأتي المواد التي تصممها في المستندات وجداول البيانات والعروض التقديمية

في الشهر الماضي أصدرت جوجل المادة الجديدة التي تصممها في المستندات وجداول البيانات والعروض التقديمية.

تم تصميم مفتاح التبديل مثل حبوب منع الحمل وبالتالي فإن مفتاح المواد (M3) أكبر من المفتاح السابق وفقًا لتقارير 9To5Google.

أحدث ميزات تبديل M3 - تعيينات ألوان جديدة ومسار أطول وأوسع، والقدرة على الاحتفاظ بأيقونة في إبهام التبديل.

قال التقرير إن المستخدمين في المستندات وجداول البيانات والعروض التقديمية من جوجل يمكنهم استخدام التبديل مباشرة في القائمة الكاملة للمحرر لتخطيط الطباعة والتغييرات المقترحة والمتاحة بلا اتصال والنجوم.