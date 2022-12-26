شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه؟.. خاصية التحقق فى واتساب وكيفية تفعلها بخطوتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التحقق هو خاصية اختيارية توفر المزيد من الأمان لحسابك في واتساب، وبمجرد تفعيل خاصية التحقق، سيكون لديك خيار إدخال عنوان بريدك الإلكتروني؛ وهو ما يتيح لـ واتساب إرسال رابط إعادة التعيين لك عبر البريد الإلكتروني في حالة نسيان رقم التعريف الشخصي؛ ما يساعد في تأمين حسابك بشكل أفضل.

يطلب تطبيق واتساب منك إدخال رقم التعريف الشخصي كل فترة، وللأسف، ليست هناك طريقة لتعطيل ذلك إلا إذا عطلت خاصية التحقق.

يمكنك إدارة الإعدادات الخاصة بعملية التحقق بخطوتين في حسابك على واتساب؛ حيث يتوفر لك خيار تمكين هذه الخاصية أو تعطيلها.

كيفية تمكين خاصية التحقق بخطوتين على واتس آب؟

- افتح تطبيق واتس آب على هاتفك.

- اضغط على النقاط العمودية الثلاث التى تظهر فى أعلى اليمين.

- اضغط فوق الحساب> التحقق على خطوتين> تمكين.

- أدخل رقم التعريف الشخصي المكون من 6 أرقام من اختيارك وقم بالتأكيد.

- أدخل عنوان بريدك الإلكترونى يمكنك أيضًا الضغط فوق "تخطي" إذا كنت لا ترغب في إضافة عنوان بريد إلكتروني.

- الآن اضغط على خيار "التالي".

- قم بتأكيد عنوان البريد الإلكترونى واضغط على "حفظ".