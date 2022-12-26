شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: متصفح DuckDuckGo سيحظر نافذة "تسجيل الدخول باستخدام حساب جوجل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ربما يكون تسجيل الدخول باستخدام جوجل هو النافذة المنبثقة الأكثر شيوعًا التي تظهر على الإنترنت، حيث أعلن متصفح محرك البحث DuckDuckGo أنه سيمنع النافذة المنبثقة "تسجيل الدخول باستخدام جوجل" على نظامه الأساسي، وأضافت الشركة أيضًا أن مواقع الويب الشهيرة الأخرى مثل Reddit تعرض غالبًا النافذة المنبثقة لتسجيل الدخول إلى جوجل أثناء تحميل صفحات الويب، عادةً ما تكون مثل هذه النوافذ المنبثقة بمثابة عائق أثناء تصفح المستخدمين للإنترنت.

وبحسب موقع TOI الهندى، فإنه سيتم "حفظ المستخدمين من هذه النوافذ المنبثقة التخريبية والمضللة" من خلال تطبيقات الهاتف المحمول المحدثة أو ملحقات Firefox وChrome وBrave وEdge من أجل توفير "تجربة أنظف ومزيد من الخصوصية".

وغردت الشركة: "تظهر النوافذ المنبثقة لتسجيل الدخول إلى جوجل بشكل متزايد على مواقع الويب غير التابعة لـجوجل، ما تفعله" بسيطًا وسريعًا "هو منح جوجل موافقة لتتبعك، تم تجهيز تطبيقاتنا وإضافاتنا الآن بحماية جوجل Pop-Up Protection .

يمكن الوصول إلى الميزة على تطبيق DuckDuckGo لأنظمة Android و Mac و iOS و Brave و Chrome و Firefox و Microsoft Edge، وسيتيح ذلك للمستخدمين الاستمتاع بتجربة تصفح أكثر خصوصية وأمانًا وشفافية، وأضاف DuckDuckGo أيضًا أن الميزة لها فوائد أكثر بكثير من مجرد الراحة من النوافذ المنبثقة من جوجل.

كيف يمكن للمستخدمين الوصول إلى الميزة

ما تقدمه Duck Duck Go لمستخدميها

توفر منصة محرك البحث بحثًا خاصًا وحماية تتبع الويب وتشفيرًا أكثر ذكاءً وحماية البريد الإلكتروني وحماية تتبع تطبيقات Android والمزيد، وتم إنشاء متصفح DuckDuckGo بواسطة Gabriel Weinberg في 29 فبراير 2008 في ولاية بنسلفانيا.

وفي العام الماضي، انتقد DuckDuckGo طريقة تتبع الإعلانات الجديدة من جوجل، قالت الشركة إنها ضارة بالخصوصية وتضع المستخدمين في مجموعة بناءً على سجل التصفح الخاص بهم، ويمكن لأي موقع ويب الحصول على معرف المجموعة

لاستهدافهم وتتبعهم.