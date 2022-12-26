شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك يحول بعض مكاتب تويتر إلى غرف نوم.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حول إيلون ماسك بعض المساحات المكتبية في مقر تويتر في سان فرانسيسكو إلى غرف نوم، ويقال إنه صنع واحدًا لنفسه أيضًا، حيث جذب ذلك انتباه إدارة فحص المباني في سان فرانسيسكو، والتي أخبرت قالت أنها تحقق في التقارير، وفقاً لموقع businessinsider.





يأتي قراره جعل بعض الموظفين ينامون في المكتب بعد أن قام أحد العمال بتغريد صورة لرئيسه في حقيبة نوم وقناع على أرض مكتب تويتر في أوائل الشهر الماضي، بعد فترة وجيزة من تولي ماسك زمام الأمور.





قال موظفون سابقون في تويتر لبي بي سي نيوز إن إيلون ماسك ينام بانتظام في المكتب منذ توليه منصبه، وقال موظف سابق إن هذه غرفة اجتماعات تحولت إلى غرفة نوم تبدو الآن "وكأنها غرفة فندق".