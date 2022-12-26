علوم وتكنولوجيا

حل مشكلة إعادة تشغيل الكمبيوتر بعد عمل shut down في ويندوز 11 بالخطوات

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عبد الله شادي 0 تبليغ

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أصبحت مشكلة إعادة تشغيل الكمبيوتر بعد عمل shut down في ويندوز 11 مشكله واجهة الكثير من المستخدمين وذلك بعد أن أعلنت شركة مايكروسوفت عن إصدار جديد لنظام الويندوز وهو ويندوز 11 الذي تم إطلاقه في يوم 20 سبتمبر 2022، حيث واجه العديد من المستخدمين الكثير من المشاكل المختلفة ومنها إعادة تشغيل الكمبيوتر بعد عمل shut down في ويندوز 11.

تشغيل الكمبيوتر بعد عمل shut down

وهو ما أزعج العديد من مستخدمي التحديث الجديد لمايكروسوفت، وهذا ما سنقوم بتوضيحه لحل هذه المشكلة التي من الممكن أن تكون واجهتك لذا نطلب منك إتباع الخطوات التي سنقوم بتوضيحها خلال هذا المقال.

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حل مشكلة إعادة تشغيل الكمبيوتر بعد عمل shut down بالخطوات:

  • قم بالذهاب إلى قائمة الإعدادات “Settings”.
  • ومن ثم البحث داخل الإعدادات عن أيقونة “control panel”.

تشغيل الكمبيوتر بعد عمل shut down
  • ثم بعد ذلك التوجه إلى خيار “view by” وإختيار طريقة عرض الأيقونات وهي “large icons”.

إعادة تشغيل الكمبيوتر بعد عمل shut down

 

  • سيظهر لنا بعض الخيارات العديدة سنقوم بالدخول إلى أيقونة الـ “power options”.

ويندوز 11

 

  • ومنها نختار الاختيار الثاني من جهة اليسار والذي يُسمى “choose what the power buttons do”.

11 windows

 

  • ثم بعد ذلك الدخول إلى “change settings”.

حل مشكلة إعادة تشغيل الكمبيوتر

 

  • وفي الأخير نقوم بإلغاء خيار “turn on fast startup”.

عمل shut down في ويندوز 11 بالخطوات

 

 

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فمن هنا فينبغي أن تكون مشكلة تشغيل الكمبيوتر بعد عمل shut down قد تم حلها بسهولة، ولكن إذا لم تنجح هذه الطريقة فنقترح عليك عرض الجهاز الخاص بك على إحدى مراكز الصيانة الموثوقة ربما تكون هناك مشكلة ما في نظام الـ Hardware وليست بنظام الـ Software.

المصدر الأصلي : عرفني

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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