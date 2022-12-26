حل مشكلة إعادة تشغيل الكمبيوتر بعد عمل shut down في ويندوز 11 بالخطوات

أصبحت مشكلة إعادة تشغيل الكمبيوتر بعد عمل shut down في ويندوز 11 مشكله واجهة الكثير من المستخدمين وذلك بعد أن أعلنت شركة مايكروسوفت عن إصدار جديد لنظام الويندوز وهو ويندوز 11 الذي تم إطلاقه في يوم 20 سبتمبر 2022، حيث واجه العديد من المستخدمين الكثير من المشاكل المختلفة ومنها إعادة تشغيل الكمبيوتر بعد عمل shut down في ويندوز 11.

وهو ما أزعج العديد من مستخدمي التحديث الجديد لمايكروسوفت، وهذا ما سنقوم بتوضيحه لحل هذه المشكلة التي من الممكن أن تكون واجهتك لذا نطلب منك إتباع الخطوات التي سنقوم بتوضيحها خلال هذا المقال.

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حل مشكلة إعادة تشغيل الكمبيوتر بعد عمل shut down بالخطوات:

قم بالذهاب إلى قائمة الإعدادات “Settings”.

ومن ثم البحث داخل الإعدادات عن أيقونة “control panel”.

ثم بعد ذلك التوجه إلى خيار “view by” وإختيار طريقة عرض الأيقونات وهي “large icons”.

سيظهر لنا بعض الخيارات العديدة سنقوم بالدخول إلى أيقونة الـ “power options”.

ومنها نختار الاختيار الثاني من جهة اليسار والذي يُسمى “choose what the power buttons do”.

ثم بعد ذلك الدخول إلى “change settings”.

وفي الأخير نقوم بإلغاء خيار “turn on fast startup”.

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فمن هنا فينبغي أن تكون مشكلة تشغيل الكمبيوتر بعد عمل shut down قد تم حلها بسهولة، ولكن إذا لم تنجح هذه الطريقة فنقترح عليك عرض الجهاز الخاص بك على إحدى مراكز الصيانة الموثوقة ربما تكون هناك مشكلة ما في نظام الـ Hardware وليست بنظام الـ Software.