شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: وسّع نطاق إبداعك مع تابلت HUAWEI MatePad T8 الأفضل ببطارية سعة 5100 مللى أمبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمثل الجهاز اللوحى T8 HUAWEI MatePad طفرة فى التصميم والإنتاجية للأجهزة اللوحية، حيث عملت هواوى على ترقيّة تجربة استخدام ذات مستوى رائد ومبتكر للمستخدمين لتغيير الطريقة التى ينظرون بها إلى هذا النوع من الأجهزة وكيفية استخدامها من خلال شاشة عرض مقاس 8 بوصة وبطارية تبلغ 5100 مللى أمبير وبوزن يصل إلى 310 جرام فقط.

ويعد الجهاز اللوحى الجديد T8 HUAWEI MatePad الإضافة الأحدث إلى سلسلة أجهزة HUAWEI MatePad، حيث يتميز الإصدار الجديد بشاشة عرض مقاس 8 بوصة وبحواف جانبية رقيقة للغاية، حيث تمثل نسبة الشاشة إلى الجسم 80٪، مما يمنح المستخدم تجربة عرض غامرة. لذلك، سواء كان المستخدمون يشاهدون الأفلام أو يلعبون الألعاب أو حتى الرسم والكتابة، فإن الشاشة الكبيرة ستجعلهم مُركزين دون تشتيت الانتباه.

وقد تم تصميم تابلت HUAWEI MatePad T8 ليدعم مجموعة متنوعة من سيناريوهات العمل والترفيه، حيث يتميز بمعالج ثمانى النواة مما يوفّر سرعات كبيرة تتيح إنجاز المهام اليومية دون عناء. كما يمكن للمستخدمين التبديل بسهولة بين استخدام الجهاز اللوحى كأداة مكتبية متنقلة للُعب الألعاب وتصفح الوسائط الاجتماعية بسهولة.

ولأن عمر البطارية أيضًا جزءًا أساسيًا من تجربة المستخدم، حرصت هواوى على أن يأتى جهاز HUAWEI MatePad T8 على بطارية تبلغ 5100 مللى أمبير فى الساعة، ويتميز بسعة بطارية توفر طاقة كافية لفترات طويلة من الوقت. بالنسبة للمستخدمين الذين يحبون مشاهدة الأفلام، فإن جهاز HUAWEI MatePad T8 هو الخيار الأمثل حيث يمكن لهذا الجهاز اللوحى أن يوفر 12 ساعة من تشغيل الفيديو من عملية شحن واحدة فقط.

ويتميز جهاز HUAWEI MatePad T8 اللوحى بتكنولوجيا حماية العين متعددة الطبقات التى تنفذ وضع راحة العين ووضع الكتاب الإلكتروني. كما يوفر تنبيهات الموقف وتنبيهات الطرق الوعرة لتوفير الأدوات الأساسية لتقليل الضرر الذى يلحق بالعيون، حيث يعمل وضع راحة العين من هواوى – Eye Comfort على تقليل تأثير وقت الشاشة على عيون المستخدمين من خلال ضبط التباين والسطوع والوضوح وتشبع اللون والمعلمات الأخرى، يمكن لوضع الكتاب الإلكترونى - eBook عرض المحتوى بتأثير يشبه الورق، مما يضمن حماية العين مع توفير تجربة قراءة رائعة فى نفس الوقت.

ولمساعدة أولياء أمور الأطفال المتمرسين فى التكنولوجيا، يأتى جهاز HUAWEI MatePad T8 الجديد مزودًا أيضًا بـخاصية Kids Corner، وهو ملعب افتراضى يمكن للأطفال استكشافه بأمان. تم تزويد جهاز HUAWEI MatePad T8 اللوحى مسبقًا بأربع وحدات وظيفية أساسية: المسجل والكاميرا والوسائط المتعددة ورسم الأطفال، مما يتيح للأطفال الاستفادة من جميع مزايا الجهاز الذكى بينما يمكن للوالدين الاستمتاع براحة البال.

وتشتهر هواوى باهتمامها بالتفاصيل، ولا يُعد جهاز HUAWEI MatePad T8 اللوحى استثناءً. يزن هذا الجهاز اللوحى الأنيق 310 جرام فقط، وقد تم تصميمه ليتناسب مع يد واحدة بشكل مريح. بالإضافة إلى ذلك، يتميز بتصميم منحنى بإطار سهل الحمل، مما يسمح للمستخدمين بالاستفادة من الشاشة مقاس 8 بوصة الزاهية أينما كانوا. التصميم المريح يعنى أنه يمكن للمستخدمين حمل الجهاز اللوحى بسهولة بيد واحدة وإجراء محادثة فيديو مع أحبائهم. نظرًا لكونه جهازًا خفيف الوزن وسهل الحمل للغاية، فقد تم تصميم الجهاز اللوحى ليتم استخدامه أثناء التنقل، ويسمح المقبض المريح للجهاز بالإمساك به بإحكام مع الحفاظ على راحة المستخدم. علاوة على ذلك، فإن المتانة المعززة والجودة القوية للجهاز اللوحى تجعله الجهاز المثالى للمستخدمين الأصغر سنًا، مع ثقة الآباء فى أن الجهاز اللوحى قادر على تحمل المطبات والخدوش.

يُعد جهاز HUAWEI MatePad T8 الجهاز اللوحى المثالى للمستخدمين أثناء التنقل، وهو متوفر بألوان زرقاء عميقة هادئة - Deepsea Blue مع لمسة نهائية معدنية مصقولة بالرمل. سواء تم استخدامه لقراءة كتاب، أو مشاهدة فيلم أثناء انتظار رحلتك، أو لُعب الألعاب، فإن جهاز HUAWEI MatePad T8 اللوحى بأدائه القوى وشاشته الزاهية والواسعة، جاهز للمهمة.