شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هاكرز يهددون إيلون ماسك: لدينا بيانات عن 400 مليون مستخدم على تويتر والان مع تفاصيل الخبر
كيف حصل المخترق على بيانات خاصة؟
يزعم البائع، الذي يُقال إنه عضو في منتديات اختراق البيانات المسمى Ryushi، أنه حصل عليها من خلال استغلال ثغرة أمنية، ويقول المخترق إن البيانات الخاصة تتضمن رسائل بريد إلكتروني وأرقام هواتف لأشخاص ذوي نفوذ، ونشر Alon Gal، المؤسس المشارك ورئيس قسم التكنولوجيا في شركة Hudson Rock للأمن السيبراني، تفاصيل الاختراق على LinkedIn.
بيع البيانات إلى "ماسك"
وتأتي هذه الأخبار بعد أيام قليلة من بدء لجنة حماية البيانات الأيرلندية (DPC) تحقيقًا في تسرب بيانات تويتر أثر على أكثر من 5.4 مليون مستخدم في جميع أنحاء العالم، و"ترى DPC ، بعد أن نظرت في المعلومات المقدمة من TIC بخصوص هذه المسألة حتى الآن، أن واحدًا أو أكثر من أحكام القانون العام لحماية البيانات (GDPR) و / أو القانون ربما تم انتهاكها و / أو يجري انتهاكها فيما يتعلق بمستخدمي تويتر "البيانات الشخصية"، قراءة إعلان 23 ديسمبر من قبل لجنة حماية البيانات.
وفقًا لتقرير صادر عن كمبيوتر Bleeping ، تم العثور على الخرق السابق في أواخر نوفمبر وسرقت البيانات عندما استغل المتسللون ثغرة في واجهة برمجة التطبيقات التي تم إصلاحها من قبل تويتر في يناير.