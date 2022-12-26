شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ارتفاع طفيف فى أسعار البيتكوين بنسبة 0.39٪ خلال الـ24 ساعة الماضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتحت البيتكوين التجارة مع ارتفاع في الأسعار بنسبة 0.39٪ اليوم الاثنين، حيث يستمر سعره في البقاء عند مستوى 16857 دولارًا في البورصات الدولية، أظهر كل من Binance و Coinbase وCoinMarketCap مسارات مماثلة لبيتكوين اليوم.

وارتفع سعر إيثر بنسبة 0.08 % اليوم الاثنين، مثل البيتكوين، حيث تمسكت أسعار إيثر أيضًا بنقاط السعر التي كانت عليها، قبل عطلة نهاية الأسبوع، ويتم تداول إيثر حاليًا بسعر 1،220 دولارًا، وفقًا لموقع Gadgets 360.

وأظهرت بيانات CoinMarketCap أن سوق التشفير العالمي ارتفع بنسبة 0.06 % ليقف عند تقييم 811.95 مليار دولار.