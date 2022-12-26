شائعات تقول أن سامسونج تُفكر في إنهاء سلسلة الـ Fan Edition بعد إصدار هاتف Galaxy S22 FE

سامسونج تُفكر في إنهاء سلسلة الـ Fan Edition حيث هناك العديد من التسريبات القوية التي تنص على أن من المحتمل أن تقوم سامسونج بالإعلان عن هاتف Galaxy S22 FE قريبًا، وذلك قبل الإعلان عن سلسلة الـ Galaxy S23 المُنتظره والتي أعلنا عن موعد الإعلان الرسمي لها سابقًاوالذي سيكون في شهر فبراير من عام 2023.

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حيث من المتوقع أن يكون هاتف Samsung Galaxy S22 FE هو الإصدار الأخير من سلسلة الـ Fan Edition لدي سامسونج، وتقول بعض الشائعات أنها تعمل على ذلك لصالح سلسلة الـ Galaxy A المميزة من سامسونج، كما تُفكر سامسونج في قتل وإنهاء سلسلة A7x بالكامل وذلك لتشابه كلا الهاتفين في بعض المواصفات والسعر أيضًا.

بعض مواصفات هاتف Galaxy S22 Fan Edition

حيث تقول التقارير المُسربه أن هاتف Samsung Galaxy S22 FE يأتي بمستشعر أساسي من نوع ISOCELL HM6 بدقة 108 ميجا بكسل، بينما معالج الجوال يأتي من تصنيع شركة سامسونج وهو Exynos 2300 بتكنولوجيا تصنيع 4 نانو، أما بالنسبة لسعر الهاتف فمن المتوقع أن يأتي بنفس سعر سلسلة هواتف Galaxy A7x.

كما هناك أخبار حول إصدار سماعة Galaxy Buds2 في نفس المؤتمر الذي سيتم الإعلان عن Galaxy S22 FE، لذا فمن الواضح أنه لم يعد هناك Samsung Galaxy S23 FE على الإطلاق، ولم تكن هذه الشائعات الأولى حول توقف سامسونج في إصدار نسخة الـ Fan Edition.

يرجى العلم أن كافة تلك الأخبار ما هي إلا شائعات وتوقعات العديد من المسربين الموثوقين، حيث لم تؤكد سامسونج أي شيء حتى الأن ولكن سنقوم بعرض كافة المستجدات فور توفرها لذا عليك بالإطلاع بشكل دائم لكافة الأخبار المُقبله.

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