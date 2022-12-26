آبل مع موعد جديد لإطلاق نظارة الواقع الجديد الخاصة بها

آبل بناء على تقارير سابقة عديدة يتوقع الخبراء ان تقوم بإصدار نظارتها المثيرة الجديدة الداعمة لتقنيات الواقع المعزز والواقع الافتراضي الجديدة في الربع الأول من عام 2023، لكن من فترة قليلة جاء أحد المسربين وهو مينج تشي المعروف بنشره الأخبار الدقيقة حول شركة آبل بأن النظارة تحتاج الى بعض التحديثات في عملية التشغيل، في هذا المقال نريد التحدث عن الأمر بالتفصيل، فتابع معنا.

نظارات آبل المثيرة

التقارير تشير الى ان Apple غيرت نظام تشغيل النظارات الى نظام يُدعى xrOS وهو نظام يهدف الى العمل على تقنية الواقع الممتد، الواقع الممتد Extended Reality هو عبارة عن تقنية تدمج بين تقنيتي الواقع الافتراضي والواقع المعزز، لكن آبل لازالت تملك الكثير من المشاكل في نظام التشغيل الجديد الخاص بالنظارات، هو الأمر الذي سيؤدي الى تأخر اطلاق النظارات الى نص الربع الثاني لعام 2023، هذا الإعلان لن يؤثر على النظارات بشكل فعلي، لكنه قد يؤثر بشكل كبير على مدى توفرها في الأسواق.

تتابعت التصريحات خلال مجموعة تغريدات تشير الى ان هناك احتمال كبير ان تكون عدد الشحنات الخاصة بالنظارات التي ستطلقها ابل في عام 2023 ستكون اقل من نصف مليون وحدة، هذا العدد قليل بالنسبة لإجمالي السوق الذي يتراوح فيه العدد بين 800 الف الى مليون و200 الف نظارة.

لكن حتى هذه اللحظة لا يوجد قرار حاسم حول موعد اطلاق شركة آبل نظارتها الجديدة في بداية عام 2023، وبالرغم من ان Apple كل عام او مرات عديدة اطلقت أجهزة في مؤتمراتها ومن ثم قامت باطلاقها بعدها بأسابيع قليلة، هذا الأمر يتوقع ان يكون مختلفًا هذه المرة، يرجع السبب في ذلك ان هذا الأمر مبكر جدًا، خاصة بعد التأخير الجماعي الذي حدث لهذا المنتج.

مميزات نظارات آبل

اعلنت رائدة أسواق تداول الأسهم في مجال الهواتف الذكية شركة آبل ان هذه النظارات ستكون على نفس غرار سماعات الأذن التي تُعلن عنها، والتي هي سماعات مميزة جدًا كذلك نظاراتها التي ستثير الجدل، حيث انها سيمكنها تتبع حركة اليد والأشياء التي توجد حولها بشكل متقدم، يرجع السبب في ذلك ان النظارة مزودة بأربعة أجهزة استشعار ثلاثية الأبعاد، مع 15 كاميرا منتشرة فوقها.

ذلك مع شاشات من نوع OLED بدقة تصل الى 4K، وبالطبع بما انه الجيل الاول من هذه النظارات فسيبلغ سعرها سعرًا مرتفعًا جدًا، نحن نتحدث بين 2000 الى 3000 دولار أمريكي على أقل تقدير، مما يجعلني أشك بأن هذه السماعات ستكون للمستهلكين العاديين بل ستقترب الى الشركات أكثر.

أهم براءات الاختراع لنظارات آبل

في بداية عام 2020 نشرت أحد الصحف الأمريكية بأن مكتب الولايات المتحدة الخاصة بمنح براءات الاختراع والعلامات التجارية قد منح آبل براءة الاختراع لنظام تصحيح خاص بالبصر بالرأس، مما يلغي الحاجة الى وجود عدسات طبية متخصصة، يرجع السبب في ذلك ان هذه الأجهزة الطبية الخاصة التي توجد داخل النظارات عليها ان تقوم باكتشاف وتصويب المشهد الذي يلائم اولئك الأشخاص الذي يعانون من العديد من المشاكل التي تتعلق بالنظر مثل قصر النظر واللابؤرية، وهو الأمر الذي يسعى في تحديد شمولية النظارة الحديثة في الأسواق

يرجع السبب في ذلك انه في الوقت الحالي يوجد نسبة كبيرة بين البالغين تعاني من مشاكل مختلفة في النظر، مما يدفعها الى اللجوء الى عدسات طبية لكي تتمكن من التعامل مع شاشات الكمبيوتر، لكن نظارات آبل تعتبر واحدة من الأساليب الحديثة المهمة.

من الجدير بالذكر أيضًا ان هناك برائات اختراع توجد لدى Apple بأنها ستقوم بحقن الضوء (أشعة الضوء) الى قزحية العين للمستخدم بشكل مباشر مما يُغني عن شاشات العرض الشفافة، هذه بالإضافة الى ان هذه الخاصية ستمكن وستضمن ان المستخدم سيكون مركزًا بشكل كامل على الصورة التي تنقلها له حزمة الأشعة، وهو الأمر الذي سيدفع المستخدم الى تجنب الكثير من الصداع وإجهاد العين او الزغللة، ومن أهم المميزات التي ستقوم بإضافتها شركة آبل الى النظارات القادمة ميزة تغيير الخلفية، هذا ما يشبه بحد كبير ما يحدث في تطبيق Zoom، بالإضافة الى ميزة الرؤوية في الظلام والتي تعتبر ميزة حلم بالنسبة للنظارات التي سيشهدها المستقبل من شركة Apple.

الواقع الافتراضي والواقع المعزز

في حقيقة الأمر انه يوجد تشابه بين الواقع المعزز والواقع الافتراضي في الكثير من الأمور، حيث تتداخل بينهما مفاهيم عديدة، لكن بالطبع هناك الكثير من الفروق الجوهرية بينهما، من امثلة هذه الفروق توظيف الواقع وتطبيقه واستخدامه وغرضه.

الواقع الافتراضي يشير الى تجربة فريدة من نوعها في العالم والتي تختلف تمامًا عما يحدث في الواقع الحقيقي، بينما الواقع المعزز يرسم رؤية معدلة فيما يخص الواقع الحقيقي الملموس، جانب آخر تعتبر نظارات شركة آبل واحدة من أفضل النظارات التي يمكنها تجسيد الواقع الافتراضي، وذلك وفقًا لما تم نشره حول المميزات التي ستتوفر فيها، يرجع السبب في ذلك في انها لا تتطفل اوز تعتمد بأي شكل من الأشكال على مشاهد من الواقع الحقيقي أبدًا، بل تقوم بخلق بيئة افتراضية بشكل كامل تقوم بها بمحاكاة تجربة الواقع.

من خلال تطبيق أكثر دقة فالواقع المعزز يعتمد بشكل كبير على تطبيقاته من خلال اتحاة فرصة للمستخدم بتجربة بصرية رائدة تتداخل وتندمج مع النشاط اليومي بدون ان تعترض سير الحواس بشكل كامل بل تعمل مع الحواس في نفس الوقت، بالإضافة الى انها لا تقوم بخلق بيئة افتراضية من أجل وضع المحتوى في هذه البيئة، عكس الواقع الافتراضي الذي يقوم باستبدال المشهد بشكل كلي، بالإضافة الى انه يعتمد على مجموعة تطبيقات تعتمد على التسلية والمتعة بشكل كامل أكبرم ن التركيز على الناحية الإنتاجية والوظيفية.

من الجدير بالذكر ان الألعاب هي اول ما يخطر على بال الناس عندما نتحدث عن الواقع الإفتراضي، بعد ذلك تليها الأفلام السينمائية، وعلى الرغم من ان الواقع المعزز أقل جاذبية من الواقع الافتراضي الا انه هو الأكثر والأسوع انتشارًا، وهكذا قد قدمنا لكم كل ما هو متعلق باطلاق آبل لنظارتها الجديدة وحول المواعيد المقترحة لاطلاقها ومميزات هذه النظارة.