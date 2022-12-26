شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أزمة جديدة تواجه تويتر وإيلون ماسك يعلق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس التنفيذي ومالك Twitter الملياردير إيلون ماسك إن إفلاس الشركة لم يعد وشيكًا؛ لأن النفقات أصبحت الآن "تحت السيطرة" حسبما نقلت CNBC.

ظهر ماسك في برنامج All-in Podcast وعلق على أحدث ميزة أطلقتها Twitter التي تتيح للمستخدمين معرفة عدد الأشخاص الذين يشاهدون تغريداتهم: "بشكل عام، يبدو أن هذا يسير في اتجاه جيد".

قال ماسك بعد ذلك: "لقد وضعنا نفقات Twitter تحت السيطرة بشكل معقول"، "لذا فإن الشركة لم تعد في طريقها إلى الإفلاس بعد الآن."

فيما أشار قائلاً: "Twitter ليست آمنًة بعد، فقط ليست في طريقها نحو الإفلاس، لا يزال هناك الكثير من العمل للقيام به."

ذكرت Insider في نوفمبر أن ماسك أثار احتمالية الإفلاس في أول لقاء له مع موظفي Twitter بعد أن سأله أحد العمال عما سيحدث إذا فشلت خططه لزيادة الإيرادات.