شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كم تحتاج من متابعى TikTok لبدء كسب الأموال من المنصة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نمت منصة تيك توك TikTok بشكل كبير خلال السنوات القليلة الماضية، حيث تجاوزت مليار مستخدم نشط شهريًا في عام 2021، وأنشأت جيلًا جديدًا من النجوم الرقميين مثل Charli D'Amelio و Addison Rae Easterling الذين حولوا شهرة TikTok إلى إمبراطوريات تجارية مربحة.

لكنك لست بحاجة إلى أن يكون لديك ملايين المعجبين لبدء كسب الأموال على TikTok، هناك عدد لا يحصى من الطرق التي يمكن لمستخدمي التطبيق من خلالها الحصول على أموال، من استخدام ميزات تحقيق الدخل المضمنة إلى الانضمام إلى الحملات الترويجية للعلامات التجارية ومسوقي الموسيقى.



كسب المال مباشرة من TikTok كسب المال مباشرة من TikTok وفقا لما ذكره موقع "business insider"، تقدم TikTok أدوات تحقيق الدخل المضمنة للمؤثرين، بما في ذلك صندوق المنشئ، وبرنامج مشاركة عائدات الإعلانات، وميزة الإكراميات، وميزة الاشتراك في البث المباشر، ومنتج "الهدايا" الافتراضي الذي يسمح للمستخدمين بإرسال الهدايا إلى منشئ المحتوى الذي يمكنه تحويلها إلى عملة حقيقية.

يتطلب TikTok أن يكون لدى المبدعين عدد معين من المتابعين للوصول إلى هذه الميزات:

• للانضمام إلى صندوق منشئي المحتوى الخاص بـ TikTok: يجب أن يكون عمر المنشئ 18 عامًا أو أكثر، وأن يكون لديه ما لا يقل عن 10000 متابع، وحقق ما لا يقل عن 100000 مشاهدة فيديو في فترة الثلاثين يومًا السابقة.

• للمشاركة في برنامج مشاركة عائدات الإعلانات، TikTok Pulse: يجب أن يكون عمر المنشئ 18 عامًا أو أكثر، وأن يكون لديه ما لا يقل عن 100000 متابع، وأن يكون قد نشر 5 مقاطع فيديو على الأقل في الثلاثين يومًا الماضية.

• لتلقي إيرادات الاشتراك من TikTok Live: يجب أن يكون عمر المنشئ 18 عامًا أو أكثر وأن يكون لديه 1000 متابع على الأقل.

• لتلقي "هدايا" افتراضية أثناء البث المباشر: يجب أن يكون عمر المنشئ 18 عامًا أو أكثر وأن يكون لديه 1000 متابع على الأقل.

• لتلقي "هدايا" على مقاطع الفيديو الأخرى: يجب ألا يقل عمر المنشئ عن 18 عامًا وأن يكون لديه 10000 متابع على الأقل.

• لتلقي "النصائح": يجب أن يكون عمر المنشئ 18 عامًا على الأقل وأن يكون لديه 100000 متابع على الأقل.

ولا يمكن التنبؤ بالمبلغ الذي يمكن أن يكسبه المؤثر من كل ميزة، فبالنسبة للمدفوعات من صندوق منشئ TikTok، تأخذ الشركة في الاعتبار مجموعة متنوعة من العوامل، مثل مشاهدات الفيديو، ومشاركة الفيديو، والموقع الذي شوهد فيه الفيديو، وإجمالي المشاركين في برنامجها.

قال بعض منشئي المحتوى الذين كشفوا عن أرباح صندوق منشئي المحتوى في TikTok، بما في ذلك Hank Green، إنهم حصلوا على بضعة سنتات مقابل كل ألف مشاهدة قاموا بتوليدها على التطبيق.

قال كيفين ياتسوشيرو، مبتكر محتوى TikTok: "عندما رأيت مثل هذا المبلغ الضئيل من الأموال المتولدة، فقد جعلني أشعر بشعور أقل تجاه نفسي"، "لقد كانت ضربة كبيرة لصحتي العقلية ... لقد جعلني لا أرغب في إنشاء محتوى بعد الآن."

عندما سئل متحدث باسم TikTok عن مخاوف منشئي المحتوى بشأن مدفوعات الأموال المنخفضة، قال المتحدث باسم TikTok، "إن الشركة تفهم "مدى أهمية تقدير المبدعين لعملهم والتطلع إلى مجتمع المبدعين لدينا للحصول على تعليقات قيمة لخدمة احتياجاتهم بشكل أفضل."

وأشاروا إلى ميزات أخرى لتحقيق الدخل مثل الاشتراكات المباشرة المتاحة للمستخدمين، لكن قال منشئو المحتوى لـ Insider إن المدفوعات المبكرة من برنامج مشاركة أرباح الإعلانات في TikTok ، Pulse، كانت مخيبة للآمال أيضًا.

شهد ثمانية من المبدعين الذين شاركوا معلومات الدفع من أول شهرين من Pulse أرباحًا لكل 1000 مشاهدة فيديو (RPM) في نطاق 6 دولارات إلى 8 دولارات، وغالبًا ما كانت أعداد المشاهدات التي يتم تحقيق الدخل منها منخفضة في أول فترتي دفع من البرنامج، مما أدى إلى دفعات تتراوح من بضعة بنسات إلى 17 دولارًا.



كسب المال من خلال العمل مع العلامات التجارية والمسوقين كسب المال من خلال العمل مع العلامات التجارية والمسوقين يمكن لمنشئي TikTok الذين لديهم بضعة آلاف فقط من المتابعين كسب الأموال من خلال العمل مباشرة مع العلامات التجارية.

صرحت Jalyn Baiden، وهي إحدى المؤثرين في Instagram وTikTok مع حوالي 19000 متابع على TikTok، لـ Insider أنها كسبت أكثر من 26000 دولار من الرعاية والمحتوى المفوض للعلامات التجارية والتسويق بالعمولة.