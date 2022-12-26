شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اعرف كيف يحتفل رواد الفضاء بعيد الميلاد.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستمتع رواد الفضاء باحتفال عيد الميلاد خارج هذا العالم على ارتفاع أكثر من 200 ميل فوق سطح الأرض، وقد يكون الأبطال الذين يسافرون إلى الفضاء قد أمضوا العديد من الإجازات بعيدًا عن الأصدقاء والعائلة، لكنهم جلبوا الفرح إلى أماكنهم الصغيرة بأشجار عيد الميلاد، والجوارب المعلقة من المداخل على الجزء الداخلي من محطة الفضاء الدولية (ISS).



احتفال عيد الميلاد فى الفضاء

وفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، كانت مهمة أبولو 8 في عام 1968 حملت أول طاقم يقضي الإجازات في الفضاء ويتم الاحتفال به من خلال بث أول صورة للأرض في الوطن، إلى جانب بث مباشر عشية عيد الميلاد صباحًا.



بابا نويل فى الفضاء

تحدث القائد فرانك بورمان خلال البث، واصفًا القمر بأنه "شاسع" و "وحيد" ولكنه "يجعلك تدرك تمامًا ما لديك على الأرض"، وبعد خمس سنوات، احتفل البشر بأول عطلة على متن محطة فضائية.



عيد الميلاد فى بيئة انعدام الجاذبية

استعد ثلاثة من أفراد الطاقم في مهمة Skylab 4 عام 1973، وهي منصة بحثية في مدار أرضي منخفض، بشجرة عيد الميلاد في الفضاء، مع استخدام حاويات الطعام المتبقية، وإنهائها بملصقات ملونة كزخارف، وتعلوها بقطع من الورق المقوى على شكل مذنب.



احتفال رواد الفضاء خارج الأرض

واستمر هذا التقليد منذ ذلك الحين على مدى عقود حيث يقضي رواد الفضاء عطلاتهم وهم يغنون ترانيم عيد الميلاد ويتبادلون الهدايا ويشاهدون أفلام العطلات على أمل جلب بعض البهجة إلى الحدود النهائية.