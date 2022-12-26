شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى.. كيفية حظر صوت على TikTok لمنعه من الظهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تظهر بعض الأصوات والأغاني في الكثير من مقاطع فيديو TikTok، فقد أصبحت شائعة وعصرية، ولكن قد تكون مزعجة وتريد تجاوزها ببساطة، وقد يكون الأمر محبطًا إذا استمرت خوارزمية TikTok في تقديم مقاطع الفيديو التي تعرض تلك الموسيقى التصويرية، لذلك الحل في هذه الحالة، أنه يمكنك حظر بعض الأصوات على TikTok، وفقا لما ذكره موقع "business insider".



كيفية حظر الصوت على TikTok كيفية حظر الصوت على TikTok عندما تصادف مقطع فيديو به صوت لا تحبه وتريد حظره، فافعل ما يلي:

1. اضغط مع الاستمرار فوق الفيديو الذي يشغل الصوت الذي تريد حظره.

2. في القائمة المنبثقة، اضغط فوق المزيد على يسار غير مهتم.

3. اضغط فوق إخفاء مقاطع الفيديو بهذا الصوت.

بينما يعلم هذا TikTok أنك تريد مشاهدة عدد أقل من مقاطع الفيديو بهذا الصوت، فإنه لا يحظر على الفور جميع مقاطع الفيديو باستخدام هذا الصوت، بدلاً من ذلك، فإنه يجعل من غير المرجح إلى حد ما أن يتم عرض مقطع فيديو بهذا الصوت، ويعتمد التخفيض الدقيق على خوارزمية TikTok، والتي لا يكشف عنها TikTok.

كما أنه في كل مرة تشاهد مقطع فيديو بهذا الصوت، يمكنك تكرار هذه الخطوات لتقليل عدد مرات مشاهدة مقاطع الفيديو هذه.