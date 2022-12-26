شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كل ما تريد معرفته عن بطاقات رسوميات AMD والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حظيت بطاقات الرسومات AMD بالكثير من الأضواء مؤخرًا، خاصة أن RX 7900 XTX الجديد يضعف أداء Nvidia's RTX 4080. ولكن مع استمرار AMD في تحسين أداء وحدة معالجة الرسومات الخاصة بها، هناك مجال كبير آخر للتحسين كان يتدفق تحت السطح - برنامج AMD.

كانت AMD Software و Radeon Software و Adrenalin وأسماء أخرى مختلفة في الماضي ، ولكن بغض النظر عن الاسم، استمرت AMD في تكرار وتحسين تجربة البرامج لوحدات معالجة الرسومات الخاصة بها. والإصدار الذي لدينا الآن هو سبب كبير وراء قدرة AMD على مواجهة أفضل بطاقات الجرافيكس حسبما نقلت Digitartlends.

أكبر ميزة في برنامج AMD هي أن جميع إعداداتك موجودة في مكان واحد.

لا يبدو ذلك مشكلة كبيرة حتى تريد بالفعل الاستفادة من العديد من ميزات البرامج المتاحة لبطاقات رسومات Nvidia و AMD.