شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسلا تستعين بشركة TSMC للحصول على شرائح 4 نانومتر.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير حديث لـ DigiTimes Asia أن شركة تسلا وقعت صفقة ضخمة مع TSMC لإنتاج شرائح 4 نانومتر، حيث أنه بهذه الصفقة أصبحت تسلا في قائمة أكبر 7 عملاء لشركة TSMC.

وبحسب التقرير سيتم استخدام الشرائح المعنية في أجهزة تسلا ذاتية القيادة المستقبلية وسيبدأ الإنتاج في عام 2024 من TSMC الجديد في أريزونا، ومن المتوقع أن ينتج هذا المصنع نفسه أيضًا شرائح 3 نانومتر في عام 2026 ومن ثم تزويد أيضًا أبل بالشرائح. وبمجرد الاكتمال، سيحقق مرفق أريزونا 10 مليارات دولار من العائدات للشركة.

ونتيجة لذلك، ستزداد الفجوة بين صناعة الرقائق من سامسونج وTSMC، حيث فقدت الشركة الكورية مؤخرًا شركة كوالكوم كعميل لشرائحها الرئيسية.

وفي سياق أخر أعلنت شركة "تسلا" للسيارات الكهربائية تعليق الإنتاج فى مصنعها بمدينة شنغهاي الصينية السبت، وذكرت شبكة (سي.إن.بي.سي) الإخبارية الأمريكية أن إشعاراً داخلياً للشركة أكد تعليق الإنتاج، مضيفة أن هذا يعنى إيقاف معظم العمل في المصنع في الأسبوع الأخير من شهر ديسمبر الجاري، ولم تعلن الشركة سبباً محدداً لإيقاف الإنتاج.