شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق بين الـ CC و BCC عند إرسال رسالة بريد إلكترونى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كثيرا ما تواجهنا عند إرسال رسالة بريد إلكتروني، بعض النظر عن الخدمة التي تستخدمها سواء Gmail أو Yahoo أو Outlook ، وجود خيارين إضافيين إلى جانب خيار "المُرسل إليه" وهما "نسخة إلى" CC و"نسخة مخفية الوجهة" BCC ، وهو الأمر الذى يجعل الكثيرين يتسائلون عنهما وما الذي يشيران إليه، وفيما يلى نوضح أبرز الفروق بينهما كما يلى:



- ماهو CC هو اختصار لـ Carbon Copy أي نسخة كربونية، ويمكنك في هذا الحقل إدخال البريد الالكتروني لمجموعة من الأشخاص ليحصلوا على نسخة كربونية طبق الأصل من الرسالة التي تم إرسالها للعناوين الموجودة في حقل "To"، أي أن الرسالة ليست موجهة لهم بشكل مباشر ولكن المرسل يرغب في إطلاعهم عليها.





ما هو BCC هو اختصار لكلمات Blind Carbon Copy أي نسخة كربونية مموهة، ويكون مستلم الرسالة الموجود عنوان بريده الإلكتروني في هذا الحقل مجهولًا بالنسبة للموجودين في حقل "To" وحقل "CC"، فعندما تضيف شخص إلى حقل "BCC" في البريد الإلكتروني، فإنه يتلقى نسخة طبق الأصل من محتوى الرسالة، ولكن عنوان بريده الإلكتروني يكون مخفيًا بالنسبة للمستلمين الآخرين، الموضوع عناوينهم في الحقلين السابقين.