شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خطأ في تقويم جوجل يؤدى لإنشاء أحداث غير صحيحة على أجهزة Android وiOS والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واجه مستخدمو تقويم جوجل خطأً تسبب في قيام التطبيق بإنشاء أحداث عشوائية بناءً على رسائل البريد الإلكتروني المستلمة في صندوق بريد Gmail الخاص بالمستخدم، حيث يبدو أن العديد من المستخدمين قد أبلغوا عن المشكلة في تطبيق تقويم جوجل لأجهزة Android و iOS المحمولة، وتم الإبلاغ عن الخطأ من قبل العديد من المستخدمين على تويتر أيضًا، الذين انتقلوا إلى منصة الوسائط الاجتماعية لمشاركة لقطات شاشة لتطبيقات التقويم الخاصة بهم المليئة بالأحداث العشوائية، وفقاً لموقع gadgets360.

وفقًا لتقرير صادر عن 9to5Google، حيث يعرض تقويم جوجل أحداثًا تم إنشاؤها عشوائيًا وتم تشغيلها بواسطة الرسائل في صندوق الوارد الخاص بـ Gmail والتي لا تتبع بالضرورة أي حدث فعلي، حيث أن الأحداث التي تم إنشاؤها بشكل غير صحيح في الغالب هي أحداث طوال اليوم والتي نتجت عن خطأ في تطبيق Gmail للجوال على بعض أجهزة Android و iOS، وأضاف التقرير أنه ليس من الواضح سبب الخطأ المحدد الذي تسبب في حدوث ذلك.

وشوهد العديد من المستخدمين ينتقلون إلى توتير لنشر لقطات شاشة لتطبيقات تقويم جوجل الخاصة بهم المليئة بالأحداث التي تستمر طوال اليوم والتي لا تؤدي إلى أي حدث حقيقي يتعلق بالمستخدم.

قدمت شركة البحث العملاقة جوجل المملوكة لشركة Alphabet في العام الماضي، ميزة إدخالات "وقت التركيز" التي سمحت للمستخدمين بتعيين فترة زمنية سيتم فيها رفض جميع طلبات الاجتماع تلقائيًا.