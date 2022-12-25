شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تويتر يستعيد ميزة "ThereIsHelp" بعد إزالتها لفترة وجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال تويتر إنه يعمل على إعادة شعار #ThereIsHelp، وهي ميزة توجه المستخدمين إلى الخطوط الساخنة لمنع الانتحار وموارد الأمان الأخرى عند البحث عن محتوى معين، وذكرت رويترز أن الشركة أزالت أداة الأمان في وقت سابق من الأسبوع بناء على أوامر من إيلون ماسك.

وأكدت إيلا إروين، رئيسة قسم الثقة والأمان في تويتر، الإزالة لكنها قالت إنها مؤقتة، "لقد قمنا بإصلاح وتجديد مطالباتنا"، وقالت لرويترز "تم إبعادهم مؤقتا فقط أثناء قيامنا بذلك، ونتوقع نسخهم احتياطيًا الأسبوع المقبل".

ونفى ماسك أن يكون تويتر قد أزال هذه الميزة على الإطلاق، "الرسالة لا تزال في الواقع، هذه أخبار كاذبة "، حيث كتب ماسك على تويتر، مضيفًا،" تويتر لا يمنع الانتحار"، وفقاً لموقع Engadget .

أدى اختفاء لافتة "ThereIsHelp" حتى لو كانت مؤقتة، إلى انتقادات لتويتر من بعض المستخدمين، وقالت إيرلياني عبد الرحمن، العضوة السابقة في مجلس الثقة والسلامة التابع للشركة الذي تم حله مؤخرًا، لرويترز إنها وجدت الحدث "مقلقًا للغاية"، وأشار عبد الرحمن أيضًا إلى أن الشركات تعمل عادةً على ميزات السلامة "بالتوازي"، مع ترك الميزات الموجودة في مكانها قبل استبدالها.