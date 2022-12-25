شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعهد إيلون ماسك بالتمسك بأسهم تسلا يفشل في تهدئة المستثمرين.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسهم شركة Tesla أدنى مستوى جديد لها في عامين في تعاملات متقلبة، حيث لم يؤثر وعد رئيس الشركة إيلون ماسك المتعلق بعدم بيع أسهمه في شركة السيارات الكهربائية لمدة عامين على الأقل في طمأنة المستثمرين، بحسب موقع TOI الهندى.

وأفرغ ماسك أسهمًا بقيمة 40 مليار دولار في شركة صناعة السيارات الأكثر قيمة في العالم منذ أواخر العام الماضي ، مع مبيعات أسهم بقيمة 15 مليار دولار بعد أن تعهد بتعهدات مماثلة في أبريل، وذلك جزئيًا لتمويل الاستحواذ على تويتر.

وقال هوارد فيشر، وهو باحث سابق في الأوراق المالية والبورصات الأمريكية: "إذا باع Musk ما قيمته مليار دولار أخرى من الأسهم في المستقبل القريب ، وهذا ما أدى إلى ضغط الأسعار الهبوطية على سعر سهم Tesla ، فقد يكون لدى المستثمرين مطالبة جيدة بتهمة الاحتيال في الأوراق المالية".

وتتطلب قواعد هيئة الأوراق المالية والبورصات من الشركات العامة ومديريها التنفيذيين الكشف عن معلومات دقيقة قد تكون جوهرية للمستثمرين من خلال القنوات التي يعرف المستثمرون مراقبتها، ولا يحدد عادة كيف يجب على الشركات القيام بذلك.

وانخفضت أسهم Tesla بنسبة 64% لهذا العام ، في ما يمكن أن يكون أسوأ أداء سنوي لها منذ طرحها للاكتتاب العام في عام 2010، حيث يخشى المستثمرون من أن تويتر يستهلك الكثير من وقت الملياردير، وتراجع السهم في أحدث تعاملات 0.6% يوم الجمعة بعد أن هبط بما يصل إلى 3.5% في وقت سابق إلى أدنى مستوى منذ سبتمبر 2020.

وفقًا لشركة S3 Partners ، تمتلك أسهم Tesla حصة قصيرة بنحو 3.1٪ من التعويم ، بزيادة 33٪ منذ بداية الربع الرابع.