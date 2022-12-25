10 حلول لمشكلة صوت الإشعارات لا يعمل..بطبيعة الحال فنحن نحتاج لأن يتم إخطارنا عندما تأتينا أحد الرسائل، والتي قد تأتي من إحدى وسائل التواصل الإجتماعي أو من أي تطبيقٍ أخر، سواء كان افتراضيّ أو لا، وكي نشعر بتلك الإشعارات ونعلم بوجودها فذلك يكون من خلال اهتزاز الهاتف – والذي لا يُلاحظ دومًا – وإما من خلال صوت الإشعارات، والذي يعد أقوى وسيلة لأن يتم إخطارك بأن هناك رسالة ما قد أُرسلت إليك..فماذا إن تعرضت لمشكلة صوت الإشعارات لا يعمل؟ توجد العديد من الأسباب والحلول، وسأوافيك بها تاليًا..تابع لتتعرف على المزيد.

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قم بإعادة تشغيل الهاتف

إعادة تشغيل هاتفك قد تكون حلًا لأي عطل يصيب هاتفك، فالهاتف الذكي قد يتعرض للكثير من الأعطال الداخلية في نظامه وذلك ما لا يمكنك رؤيته، ولكن يمكن للنظام الشعور به، ومعالجته من خلال إعادة تشغيل الهاتف والتي تعد بمثابة إعادة إحياء لأجزاء الهاتف الداخلية، لذلك قم بإعادة تشغيل الهاتف لترى ما إذا تم حل مشكلة صوت الإشعارات لا يعمل أم لا.

هل السماعة الخارجية نظيفه؟

قد يصدر الهاتف يصدر صوت الإشعارات..ولكن كل ما في الأمر أن هناك كمية كبيرة من الأتربة التي تراكمت على مخرج السماعات الخارجية لهاتفك، والتي تمنع خروج الترددات الصوتية بعد انتقالها من السماعة إلى الخارج، وذلك ما يضر بآداء السماعة عندما ترتد الترددات على نفسها، وما يمنع وصول صوت الإشعارات لأذنيك عندما يخطرك الهاتف بها، لذلك قم بتنظيف مخرج السماعات، لترى ما إذا تم حل مشكلة صوت الإشعارات لا يعمل أم لا.

ما درجة صوت الإشعارات التي تسمح بها؟

درجة الصوت هي لُب المشكلة إن تعلق الأمر بها، فأحيانًا نسهى بأننا قمنا بتقليل درجة الصوت للإشعارات لهواتفنا مما يضعنا في حيرة عندما نتعرض لمشكلة صوت الإشعارات لا يعمل، والحال أنه يعمل..ولكن ما في الأمر أنك لم تسمح بوصوله أو تسمح بوصول القليل منه لدرجة أنك لا تستطيع سماعه..لذا تأكد من ارتفاع درجة صوت الإشعارات من خلال أزرار التحكم في الصوت في هاتفك.

هل وضع عدم الإزعاج مفعلًا؟

وضع عدم الإزعاج هو الوضع المثالي عندما لا تود أن يتم إزعاجك، فإنه لا يقصر فيما يمكنه أن يفعله بخصوص عدم وصول أي صوت أو اهتزازٍ لك، فوضع عدم الإزعاج بمثابة وضع كومة من القماش في فم أحدهم فلا يصدر أي صوت أو أية تأثير يمكن سماعه، وتشتكي حينئذٍ من عدم سماعك لأي صوت! فالمشكلة في أنك قمت بتفعيل وضع عدم الإزعاج، والذي يتوجب عليك إلغاءه حين التعرض لمشكلة صوت الإشعارات لا يعمل.

تأكد من إعدادات الإشعارات

التطبيق الذي تتعرض لمشكلة صوت الإشعارات لا يعمل أثناء استخدامه، تفقد من سماحك لإصدار صوت الإشعارات الآتية منه، فكما أخبرك دومًا أنه كل الإمكانات التي في الهاتف تتطلب سماحك بالإذن الخاص بها لاستخدامها، وذلك ما ستتفقده عندما تتوجه لإعدادات التطبيق المعني/ ثم إلى إعدادات الإشعارات الخاصة به/ ثم السماح بصوت الإشعارات من التطبيق..لترى ما إذا تم حل المشكلة أم لا.

هل قمت بكتم الإشعارات لأحدهم في إحدى تطبيقات المراسلة؟

تطبيق الواتساب على سبيل المثال هو أحد التطبيقات التي يمكنك أن تقوم بكتم صوت الإشعارات لأيًا من الأشخاص التي تتحدث معها على الواتساب، أو أن تقوم بكتب صوت الإشعارات ككُل، لذلك تفقد إعدادات الواتساب من داخل التطبيق/ توجه إلى إعدادات الإشعارات/ تأكد ما إذا تم تفعيل صوت الإشعارات أم لا، وقم بنفس الأمر مع المحادثات التي تعتاد على تلقي الرسائل منها على حدى.

هل قمت بكتم صوت الإشعارات لإحدى جهات الإتصال؟

يحدث أن تقوم بإلغاء إصدار صوت الإشعارات أو لنقل كتم صوتها، لأحد جهات الإتصال لديك أو أحد الجهات التي تقوم بمراسلتك على تطبيق الرسائل الخاص بهاتفك (SMS) لذا توجه إلى جهة الإتصال التي تلاحظ عدم إصدار صوت الإشعارات عندما توافيك منها، ثم اضغط على الثلاث نقاط الرأسية/ ثم اختر تفاصيل/ ثم توجه إلى الإشعارات، ثم تأكد من سماحك لإصدار صوت الإشعارات لجهة الإتصال هذه أم لا.

هل هاتفك متصل بإحدى الأجهزة الصوتية؟

السماعات اللاسلكية صارت من ضمن استخدامات نسبة كبيرة منّا، وما نعلمه أنها تقوم بالإتصال بهاتفك أو بالهاتف الذي اعتادت أن تكون متصلة به..على الفور عندما يقوم ذلك الهاتف بفتح البلوتوث الخاص به، لذلك تأكد بعد انتهائك من عملية نقل الملفات باستخدام البلوتوث، أنه لا توجد سماعات لاسلكية موصلة به تمنع وصول صوت الإشعارات من سماعات هاتفك، أو أنك قد أغلقت البلوتوث من الأساس؛ وقد تخبرني أنه قد يصدر الصوت من السماعات اللاسلكية في حال كان متصلًأ بها..ولكن في تلك الحالة قد تكون هناك مشكلة في السماعات اللاسلكية نفسها! وبالتالي لن يصدر أي صوت.

إعادة ضبط جميع الإعدادات

خيار إعادة ضبط جميع الإعداد هو أحد الخيارات التي توفرت مؤخرًا بداية، وعندما رأيتها لأول مرة كانت في هواتف ريلمي، والآن صارت متوفرة في العديد من الأجهزة، إعادة ضبط جميع الإعدادات هو ما يقوم بإعادة تهيئة وتعيين كافة الإعدادات التي يمكن ضبطها على هاتفك، مما يمكن أن يقوم بحل صوت الإشعارات لا يعمل في هاتفك! وهذا من خلال التوجه إلى إعدادات النسخ الإحتياطي وإعادة التعيين/ ثم إعادة التعيين/ ثم اختيار إعادة تعيين جميع الإعدادات أو أيًا كان مسماها في هاتفك.

قد تكون المشكلة في السماعات نفسها!

إذا لم ينفع معك أيًا من تلك الحلول وقد قمت بالفعل بتنظيف مخرج السماعات الخاص بهاتفك، قد تكون المشكلة إثر تلف في السماعات نفسها، فنذهب بناظرينا إلى الهارد وير بدلًا من السوفت وير، وحينئذٍ عليك التوجه إلى أحد ممثلي خدمة صيانة الهواتف ليفحص هاتفك، ويستحسن أن تفكر في التوكيل الخاص بهاتفك إذا كان في فترة الضمان تحديدًا، ليتم فحص هاتفك، وإذا كانت المشكلة في تلف لدى الميكرفون سيتم حلها وتنتهي مشكلة صوت الإشعارات لا يعمل في هاتفك.