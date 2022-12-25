شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعني إيه؟.. يوتيوب يختبر نظام قائمة الانتظار لتطبيقات iOS و أندرويد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ يوتيوب في اختبار نظام قائمة الانتظار "Queue" على iOS و أندرويد، حيث كانت هذه الميزة متاحة على منصة الويب فقط منذ سنوات حتى الآن، ويتم عرضها في تطبيقات يوتيوب في ظل ظروف معينة.

وبحسب موقع The verge الأمريكى، فبعد تشغيل الميزة، سيكون لديك حق الوصول إلى زر "تشغيل آخر قائمة الانتظار" في قائمة النقاط الثلاث الرأسية التي تظهر على الصور المصغرة للفيديو، وسيؤدي النقر عليه إلى إضافة الفيديو إلى أسفل قائمة الانتظار - أو سينشئ قائمة انتظار جديدة إذا كنت لا تشاهد مقطع فيديو حاليًا.

وبمجرد انتهاء الفيديو الذي تشاهده ، سيبدأ التطبيق في تشغيل الفيديو التالي في قائمة الانتظار، ويستمر حتى نفاد الكمية، ويمكنك أيضًا إعادة ترتيب مقاطع الفيديو في قائمة الانتظار أو إزالتها، وإذا أغلقت المشغل ، إما عن طريق إنهاء التطبيق بالكامل أو النقر على الزر "x" في الشريط السفلي، فسيتم حذف قائمة الانتظار (على الرغم من أن التطبيق قد يحذرك قبل حدوث ذلك).

وإذا لم تحصل على هذه الشاشة وكنت مشتركًا في Premium ، فأنت يمكنك تمكينه يدويًا من خلال النقر على صورة ملفك الشخصي في الزاوية اليمنى العليا ، والانتقال إلى الإعدادات> تجربة ميزات جديدة ، ثم التمرير إلى "قائمة الانتظار" والنقر على زر "جربه".