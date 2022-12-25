شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسريب ميزة جديدة لتطبيق Notepad على نظام التشغيل Windows 11 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مايكروسوفت عن طريق الخطأ عن ميزة تعمل عليها لتطبيق Notepad على Windows 11، وذلك بحسب موقع TOI الهندى، والتى ستوفر علامات تبويب إلى تطبيق Notepad.

ووفقًا لـ Windows Central، قام أحد موظفي مايكروسوفت، وهو مدير منتج أول في مايكروسوفت، بتغريد صورة لإصدار Notepad مع علامات تبويب، وبحسب ما ورد ورد في التغريدة "تحتوي المفكرة في Windows 11 الآن على علامات تبويب!" مع رمز تعبيري لمكبر الصوت، ومع ذلك ، تم حذفه بعد دقائق.

وفي الوقت نفسه ، تُظهر لقطة شاشة المفكرة تحذيرًا داخليًا: "سري لا تناقش الميزات أو تلتقط لقطات شاشة"، يشير هذا التحذير إلى أن الشركة ليست جاهزة لطرح الميزة بعد وقد تصل إلى Windows Insiders في وقت ما في أوائل عام 2023.





ما هي ميزة علامات التبويب في نظام التشغيل Windows 11تمامًا مثلما تساعد علامات التبويب المستخدمين على فتح مواقع ويب متعددة في نافذة واحدة في متصفحات الويب، ستعمل أيضًا بطريقة مماثلة في تطبيق Notepad، حيث قد يتمكن المستخدمون من فتح علامات التبويب التي تظهر على طول الجزء العلوي من التطبيق (مثل علامات التبويب في File Explorer) مما يسمح لهم بفتح ملفات txt متعددة في نفس النافذة.





علامات تبويب مستكشف الملفاتقد يكون تطبيق Notepad في الأساس أول تطبيق مدمج يحصل على ميزة علامة التبويب بعد أن أضافت مايكروسوفت علامات تبويب إلى File Explorer في وقت سابق من هذا العام، تم طرح ميزة علامات التبويب الخاصة بـ File Explorer، وتوفر ميزة علامات التبويب تصميمًا محدثًا وتجعل من السهل العثور على ملفات المجلدات بسرعة.





أداء أفضل؟يزعم الأشخاص في Windows Latest أنهم اختبروا ميزة علامة التبويب في File Explorer ولاحظوا وجود علامة تبويب جديدة تزيد من استهلاك الذاكرة بـ "بضع ميجا بايت فقط" مما يجعل الميزة تساهم بشكل أساسي في أداء أفضل، من المتوقع أيضًا أن تقدم ميزة علامات التبويب في تطبيق Notepad نفس الوظيفة.