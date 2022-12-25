شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الملياردير مارك كوبان: الذهب والبيتكوين مخزنان للقيمة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شارك الملياردير الأميركى مارك كوبان آراءه بشأن كل من الذهب والعملة المشفرة البيتكوين مشيراً إلى أنه يريد مزيداً من الآنخفاض فى سعر البيتكوين لكى يشترى البعض منها.
وهبط سعر البيتكوين منذ بداية عام 2022 حتى يومنا هذا بشكل حاد حيث فقدت 65% من قيمتها، بينما انخفض سعر الإيثريوم بنسبة 69% فيما هبط سعر كاردانو بنسبة 80%.
وأكد كوبان على أنه استثمر فى الذهب معلقاً: "أتعلمون؟ لو تملكون الذهب، فهذا أمر رائع دون النظر إلى الاستثمار فى المعدن النفيس لمجرد التحوط ضد شيء ما".
كما أكد الملياردير الأميركى على أن كل من الذهب والبيتكوين بمثابة مخزن للقيمة، وأوضح بأن البيتكوين بالذات تعد بمثابة استثمار جيد، وهذا لا يعنى أنه يوصى الآخرين بشراء العملة المشفرة.
ولطالما أعرب كوبان عن اهتمامه بالعملات المشفرة، وظهر فى عدة مناسبات يتحدث بشكل إيجابى تجاه البيتكوين وأخواتها، وحتى عندما ظهرت فضيحة أنهيار منصة FTX على السطح، صرح الشهر الماضى بأنه لا يزال يؤمن بالعملات المشفرة.