شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الملياردير مارك كوبان: الذهب والبيتكوين مخزنان للقيمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الملياردير الأميركى مارك كوبان آراءه بشأن كل من الذهب والعملة المشفرة ‏ البيتكوين مشيراً إلى أنه يريد مزيداً من الآنخفاض فى سعر البيتكوين لكى يشترى ‏البعض منها.‏

وهبط سعر البيتكوين منذ بداية عام 2022 حتى يومنا هذا بشكل حاد حيث فقدت ‏‏65% من قيمتها، بينما انخفض سعر الإيثريوم بنسبة 69% فيما هبط سعر كاردانو ‏بنسبة 80%.‏

وأكد كوبان على أنه استثمر فى الذهب معلقاً: "أتعلمون؟ لو تملكون الذهب، فهذا ‏أمر رائع دون النظر إلى الاستثمار فى المعدن النفيس لمجرد التحوط ضد شيء ‏ما".‏

كما أكد الملياردير الأميركى على أن كل من الذهب والبيتكوين بمثابة مخزن للقيمة، ‏وأوضح بأن البيتكوين بالذات تعد بمثابة استثمار جيد، وهذا لا يعنى أنه يوصى ‏الآخرين بشراء العملة المشفرة.‏

ولطالما أعرب كوبان عن اهتمامه بالعملات المشفرة، وظهر فى عدة مناسبات ‏يتحدث بشكل إيجابى تجاه البيتكوين وأخواتها، وحتى عندما ظهرت فضيحة أنهيار ‏منصة ‏FTX‏ على السطح، صرح الشهر الماضى بأنه لا يزال يؤمن بالعملات ‏المشفرة.‏