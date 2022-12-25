علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: ميتا وألفابت تفقدان الهيمنة على سوق الإعلانات الرقمية الأمريكية

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القاهرة - سامية سيد - خسرت شركتا Meta وAlphabet هيمنتهما على سوق الإعلانات الرقمية بالولايات ‏المتحدة بعد سنوات من تصدرهما هذا السوق، وذلك نتيجة المنافسة الشديدة من ‏شركات مثل أمازون، وتيك توك، ومايكروسوفت، وآبل حسبما نقلت CNBC بالعربية.

 

وتشير التوقعات إلى أن نصيب Meta وAlphabet من إيرادات الإعلانات الرقمية بالسوق ‏الأميركي سوف ينخفض بنسبة 2.5% إلى 48.4% خلال العام الجاري، وهي ‏المرة الأولى التي لا تستحوذ فيها الشركتان على حصة الأغلبية منذ عام 2014.‏

 

كما أن هذه البيانات سوف تمثل الانخفاض الخامس على التوالي لحصة الشركتين في سوق الإعلانات الرقمية من ذروتها المسجلة عام 2017 عند 54.7%، ‏ومن المتوقع أن تصب النسبة إلى 43.9% في عام 2024.‏

 

أما على الصعيد العالمي، فإن حصة Meta وAlphabet في سوق الإعلانات الرقمية قد ‏انخفضت بنسبة 1% لتسجل 49.5% في عام 2022.‏

 

وتتزايد حدة التنافسية بين شركات التكنولوجيا للحصول على أكبر نصيب ممكن من ‏كعكة سوق الإعلانات الرقمية والتي تقدر قيمتها بنحو 300 مليار دولار، ولكن تلك ‏الشركات تعاني بسبب زيادة معدلات الفائدة وارتفاع التضخم الأمر الذي دفعها ‏لخفض الميزانيات.‏

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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