تسريب مواصفات هاتف Galaxy S23 Ultra المنتظرة

حان الوقت للحديث عن مواصفات هاتف Galaxy S23 Ultra ويُعد هذا الهاتف هو الأقوي في تلك السلسلة من حيث المواصفات الداخلية وتتكون تلك السلسلة من عدة هواتف وهي Galaxy S23 و Galaxy S23+ وهاتف Galaxy S23 Ultra لذا سنقوم بعرض كافة مواصفات أقوى هاتف في تلك السلسلة وهو هاتف Galaxy S23 Ultra.

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مواصفات هاتف Galaxy S23 Ultra

المعالج Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 نظام التشغيل Android 13 / One UI 5 الشاشة بحجم 6.8 بوصة من نوع Dynamic AMOLED 2X بدقة 1440×3088 بكسل بمعدل تحديث 120 هرتز، بالإضافة إلى طبقة حماية من نوع Gorilla Glass Victus+ بسطوع 1750 شمعة. الذاكرة الداخلية بحجم 128GB أو 256GB أو 512GB أو 1TB ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) بسعة 12GB الكاميرا الخلفية الخلفية رباعية

الأساسية بدقة 200 ميجا بكسلالثانية بدقة 10 ميجا بكسل الثالثة بدقة 10 ميجا بكسل الرابعة بدقة 12 ميا بكسل الكاميرا الأمامية بدقة 40 ميجا بكسل حجم البطارية بسعة 5000 مللي أمبير / بسرعة الأبعاد والوزن يأتي بأبعاد 163.4 × 78.1 × 8.9مم / بوزن 233 جرام

‎الجديد في هاتف Galaxy S23 Ultra

بالإضافة إلى بعض المواصفات المميزة الأخرى التي يأتي بها الهاتف ومنها خاصية الـ NFC، كما يدعم الشحن السلكي المباشر بقوة 45 واط وهذا لم يكن معتاد من شركة سامسونج بينما الشحن اللاسلكي بقوة 15 واط و الشحن اللاسلكي العكسي بقوة 4.5 واط.

كما يأتي هاتف Galaxy S23 Ultra بسرعة تخزين عالية تصل إلى UFS 4.0 وهذا يعمل على نقل البيانات والملفات بشكل أسرع كما يعمل على تقليل إستهلاك البطارية، بينما إصدار الـ 128 جيجا بايت لازال يأتي بسرعة تخزين UFS 3.1، منفذ شحن الهاتف يدعم الشحن السريع من إصدار USB Type-C 3.2، كاميرات الهاتف تعمل على تصوير الفيديوهات بدقة ممتازة الخلفية تصل إلى 8K، الأمامية تصل إلى 4K.

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