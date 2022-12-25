شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يوتيوبر شهير يرغب فى أن يكون رئيس تويتر الجديد.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبحث إيلون ماسك عن "شخص أحمق بدرجة كافية" لتولي منصب الرئيس التنفيذي لشركة تويتر، ومنذ إعلانه أبدى الكثير من الأشخاص بمن فيهم مغني الراب سنوب دوج، اهتمامًا بإدارة الشركة، وكان آخر مشترك في القائمة هو اليوتيوبر الشهيرJimmy Donaldson، المعروف باسم MrBeast.

وغرد MrBeast "هل يمكنني أن أصبح الرئيس التنفيذي الجديد لتويتر؟"، الذي تقرأ سيرته الذاتية "أريد أن أجعل العالم مكانًا أفضل قبل أن أموت"، وردًا على تغريدته ، قال ماسك: "هذا ليس واردًا على الإطلاق".

وحصلت تغريدة MrBeast على 49.5 مليون مشاهدة (بفضل ميزة عدد المشاهدات التي تم إطلاقها مؤخرًا على التغريدات) ، و 16.7 مليون متابع على تويتر و 122 مليون مشترك على YouTube.

وأخذ ماسك الكثير من الانتقادات بسبب التغييرات التي أدخلها على تويتر، في الآونة الأخيرة ، نشر استطلاعًا على تويتر يسأل عما إذا كان يجب أن يتنحى عن منصب الرئيس التنفيذي للشركة ، مما يشير إلى أنه يبحث عن رئيس تنفيذي جديد لشركة تويتر.



وبعد يومين من إجراء الاستطلاع ، قال "سأستقيل من منصب الرئيس التنفيذي بمجرد أن أجد شخصًا أحمق بما يكفي لتولي الوظيفة!"، وأوضح ماسك أيضًا أنه سيظل منخرطًا في عمليات الشركة اليومية بقدرة مختلفة. وأشار "سأقوم فقط بتشغيل فرق البرامج والخوادم". كما أنه يريد شخصًا يمكنه الحفاظ على "تويتر على قيد الحياة".

وقال في تغريدة أخرى: "السؤال ليس العثور على رئيس تنفيذي ، السؤال هو العثور على مدير تنفيذي يمكنه إبقاء تويتر على قيد الحياة".

وتنتشر التكهنات بأن مشاركة ماسك المستمرة في جعل تويتر "أفضل" لها تأثير على شركته الأخرى Tesla. وزُعم أنه "تخلى عن تسلا" وأن أسهم شركة السيارات الكهربائية لا تعمل بشكل جيد.