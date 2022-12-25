شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: آبل تزيل ميزة التحكم بأدوات المنزل لملايين من الأجهزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختفت ميزة جديدة في أحد أكبر تطبيقات آبل بشكل غامض بعد أن اشتكى المستخدمون من مشاكل، حيث قدم صانع آيفون مؤخرًا بنية تطبيقات منزلية جديدة مصممة لجعل كل شيء يعمل بشكل أفضل.

للشعور بالفوائد يجب تحديث جميع الأجهزة داخل Home إلى أحدث إصدار.

لكن يبدو أن الأشخاص الذين حاولوا القيام بذلك قد تأثروا بالمشكلات وفقًا لماكرومورز.

من بينها مجموعة أدوات عالقة تقول "التحديث" أو "التكوين".

يدعي آخرون أن أجهزة HomeKit قد اختفت تمامًا.

يقال إن دعوات الأشخاص للتحكم في أغراضك قد فشلت أيضًا.

قال أحد المستخدمين على Reddit: "لقد طرد هذا جميع أفراد عائلتي من منزلي وأواجه مشكلة في إعادة إضافتهم مرة أخرى".

منذ تقديم الشكاوى اختفت الترقية في ظروف غامضة.

لكن لا يعاني الجميع من نفس المشكلة.

نفس الأشخاص يقولون إنهم قاموا بالترقية على ما يرام.

لقد كانت عملية اختيارية كان عليك الحصول عليها من جزء تحديث البرنامج من إعدادات الصفحة الرئيسية بنفسك.

لذلك على أي شخص يأمل في الترقية الانتظار حتى تعيده Apple.

أولئك الذين قاموا بإعداده بالفعل - دون مشاكل - يجب أن يكونوا قادرين على الاستمرار كالمعتاد.

تم تقديم التغييرات على الصفحة الرئيسية مع iOS 16.2 و iPadOS 16.2 و macOS Ventura 13.1.