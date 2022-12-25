تسريب كامل مواصفات OnePlus 11 الجديد القادم

هاتف OnePlus 11 Pro يصدر في شهر فبراير المقبل، تحديدًا يوم 7 فبراير المقبل، واعني كعادة OnePlus فهاتفها الجديد كل عام لا يشكل اي غموض بسبب التسريبات المتنوعة والكثيرة التي تصدر حول هواتفها، نفس الشيء ينطبق على OnePlus 11 الذي ننتظر اطلاقه، لدينا تسريب يعرفنا كل مواصفات الهاتف وكل الجديد به، فتعالى نتحدث عنه قليلًا.

مواصفات OnePlus 11 Pro

المعالج Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 الشاشة بحجم 6.7 بوصة من نوع AMOLED بدقة 1440×3216 ومعدل تحديث 120Hz الذاكرة ذاكرة داخلية 256GB او 512GB ذاكرة الوصول العشوائي بسعة 12GB او 16GB الكاميرا الخلفية ثلاث كاميرات الأساسية بدقة 50MP الثانية بدقة 48MP الثالثة بدقة 32MP الكاميرا الأمامية بدقة 16MP حجم البطارية 2435mah للبطارية الواحدة وسيحمل الهاتف بطاريتين بهذه السعة سرعة الشحن بسرعة 100Watt

هاتف OnePlus 11

مواصفات متوقعة كعادة OnePlus كل عام ان يكون الهاتف تحديثًا بسيطًا، واعني ببسيط انه يحدث المواصفات الداخلية للجهاز بشكل روتيني بعض الشيء، الفروقات الصارخة ليس كثيرة بين هواتف ون بلس، نرى تطورًا في المعالج هذا العام، نرى نفس شاشة العام الماضي تقريبًا، نرى تركيب كاميرات شبيه بالعام الماضي، حتى وان تكرر نفس هاتف العام الماضي فالهاتف لايزال يحمل مجموعة مواصفات هائلة تجعله منافسًا قويًا لأي هاتف.

ميعاد الإطلاق في السابع من نوفمبر أي أنه سيصدر بعد هاتف سامسونج الرائد Galaxy S23 بعدة أيام، لاتزال منافسة سامسونج صعبة في عالم الهواتف الذكية، فيجب ان يكون لون بلس خطة تسويقية قوية لتنافس سامسونج ومزايا سامسونج.

على أي حال نحن نعلم تصميم هاتف OnePlus 11 الجديد فشركة ون بلس لم تدع التصميم سرًا بل اعلنت عنه في وقت سابق، هو نفس تصميم العام الماضي باختلاف تصميم اطار الكاميرات فقط، لكن اعني الشركات لا تميل الى اضفاء تغييرات جذرية وكبيرة في التصميمات، نحن في انتظار رائد ون بلس الجديد، هل سيكون ناجحًا هذا العام؟

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