علوم وتكنولوجيا

تسريب كامل مواصفات OnePlus 11 الجديد القادم

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محمود هاني 0 تبليغ

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هاتف OnePlus 11 Pro يصدر في شهر فبراير المقبل، تحديدًا يوم 7 فبراير المقبل، واعني كعادة OnePlus فهاتفها الجديد كل عام لا يشكل اي غموض بسبب التسريبات المتنوعة والكثيرة التي تصدر حول هواتفها، نفس الشيء ينطبق على OnePlus 11 الذي ننتظر اطلاقه، لدينا تسريب يعرفنا كل مواصفات الهاتف وكل الجديد به، فتعالى نتحدث عنه قليلًا.

تسريب كامل مواصفات OnePlus 11 الجديد القادم

مواصفات OnePlus 11 Pro

المعالج

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2
الشاشة

بحجم 6.7 بوصة من نوع AMOLED بدقة 1440×3216 ومعدل تحديث 120Hz

الذاكرة

ذاكرة داخلية 256GB او 512GB
ذاكرة الوصول العشوائي

بسعة 12GB او 16GB

الكاميرا الخلفية

ثلاث كاميرات

الأساسية بدقة 50MP

الثانية بدقة 48MP

الثالثة بدقة 32MP

الكاميرا الأمامية

بدقة 16MP

حجم البطارية

2435mah للبطارية الواحدة وسيحمل الهاتف بطاريتين بهذه السعة
سرعة الشحن

بسرعة 100Watt

هاتف OnePlus 11

مواصفات متوقعة كعادة OnePlus كل عام ان يكون الهاتف تحديثًا بسيطًا، واعني ببسيط انه يحدث المواصفات الداخلية للجهاز بشكل روتيني بعض الشيء، الفروقات الصارخة ليس كثيرة بين هواتف ون بلس، نرى تطورًا في المعالج هذا العام، نرى نفس شاشة العام الماضي تقريبًا، نرى تركيب كاميرات شبيه بالعام الماضي، حتى وان تكرر نفس هاتف العام الماضي فالهاتف لايزال يحمل مجموعة مواصفات هائلة تجعله منافسًا قويًا لأي هاتف.

تسريب كامل مواصفات OnePlus 11 الجديد القادم 1

ميعاد الإطلاق في السابع من نوفمبر أي أنه سيصدر بعد هاتف سامسونج الرائد Galaxy S23 بعدة أيام، لاتزال منافسة سامسونج صعبة في عالم الهواتف الذكية، فيجب ان يكون لون بلس خطة تسويقية قوية لتنافس سامسونج ومزايا سامسونج.

تسريب كامل مواصفات OnePlus 11 الجديد القادم 2

على أي حال نحن نعلم تصميم هاتف OnePlus 11 الجديد فشركة ون بلس لم تدع التصميم سرًا بل اعلنت عنه في وقت سابق، هو نفس تصميم العام الماضي باختلاف تصميم اطار الكاميرات فقط، لكن اعني الشركات لا تميل الى اضفاء تغييرات جذرية وكبيرة في التصميمات، نحن في انتظار رائد ون بلس الجديد، هل سيكون ناجحًا هذا العام؟

المصدر

المصدر الأصلي : عرفني

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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