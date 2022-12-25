شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: انتقاد القيادة الذاتية الكاملة لـ Tesla بعد تراكم ثمانى سيارات فى كاليفورنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألقى سائق Tesla باللوم على برنامج Full Self-Driving لأنه تسبب في تراكم ثمانى سيارات فى نفق Yerba Buena فى كاليفورنيا الشهر الماضى ، وفقًا لتقرير الشرطة الذى حصلت عليه CNN Business، ونقلا عن theverge.

ووفقًا لتقرير حصلت عليه CNN Business ، استعرضت California Highway Patrol (CHP) لقطات النفق ووجدت أن سيارة تسلا قامت بتغيير مسار غير آمن قبل أن تتباطأ فجأة من 55 ميلاً في الساعة إلى 20 ميلاً في الساعة - مما تسبب في اصطدام المركبات التي تقف خلفها ببعضها البعض.

وفى التقرير ، ألقى سائق سيارة تسلا باللوم على برنامج القيادة الذاتية الكامل الخاص بصانع السيارات الذي يُزعم أنه عطل وتسبب في حدوث تباطؤ مفاجئ، وتسبب حادث عيد الشكر في إصابة تسعة أشخاص بجروح طفيفة من بينهم طفل نُقل إلى المستشفى.

وقالت دورية الطرق السريعة بكاليفورنيا في تقرير 7 ديسمبر أنها لا تستطيع تأكيد ما إذا كانت "القيادة الذاتية الكاملة" نشطة وقت وقوع الحادث، وقال متحدث باسم دورية الطرق السريعة لشبكة CNN Business إنه لن يحدد ما إذا كانت "القيادة الذاتية الكاملة" نشطة ، وستحصل تسلا على هذه المعلومات.

ويجرى التحقيق فى الحادث من قبل الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة (NHTSA) ، إلى جانب العديد من الحوادث الأخرى ، بما فى ذلك الحوادث التى وقعت في كاليفورنيا وفلوريدا والتى كانت قاتلة وحادثة أخرى في ولاية يوتا أدت إلى مقتل سائق دراجة نارية.

ويبدو أن كل من هذه الحوادث تورط في نظام Tesla المتقدم لمساعدة السائق (ADAS) ، أو الطيار الآلي ، أو حزمة برامج القيادة الذاتية الكاملة (FSD) التي تبلغ قيمتها 15000 دولار والتي تؤدي العديد من نفس المهام مثل الطيار الآلي في الشوارع المحلية والسكنية. حدث أول حادث تم الإبلاغ عنه لادعاء أن FSD كان يعمل في العام الماضي في سيارة من طراز Y.

وفى وقت سابق من هذا العام ، أظهر تقرير NHTSA عن حوادث المركبات مع ADAS أن تسلا تصدرت القائمة وقالت تسلا إن المسؤولية تقع على عاتق السائق للتشغيل الآمن للسيارة التي تعمل على الطيار الآلي أو القيادة الذاتية الكاملة ، لكن النقاد يقولون إن الشركة تبالغ في قدرة ميزاتها.