شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اعرف طريقة إضافة قبعة عيد الميلاد إلى أيقونة واتسآب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المحتمل أن يكون واتساب هو تطبيق المراسلة الفورية المفضل لديك لإرسال الأمنيات إلى أصدقائك وعائلتك في عيد الميلاد، حيث يقدم واتسآب مجموعة من خيارات التخصيص، ولكن ليس الكثير على دراية بهذا الخيار الذي يسمح بوضع قبعة عيد الميلاد ذات المظهر الرائع أعلى رمز واتساب الخاص بك.

لست بحاجة إلى أن تكون مهندس برمجيات أو خبير تقني لإجراء هذا التخصيص.

يمكن لمستخدمي الهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد الاختيار من بين مجموعة متنوعة من مشغلات التطبيقات لتخصيص أجهزة الكمبيوتر المكتبية الخاصة بهم وفقًا لذلك.

ما عليك سوى تنزيل تطبيق Nova Launcher Android من متجر جوجل بلاي.

بالنسبة للمبتدئين يسمح لك Nova Launcher بتخصيص سمة هاتفك المحمول، قاعدة الإرساء، درج التطبيق، الرموز، عناصر واجهة المستخدم الأخرى.

بمجرد تثبيت تطبيق Nova Launcher، اتبع الخطوات التالية:



كيفية إضافة قبعة عيد الميلاد على أيقونة واتسآب؟ كيفية إضافة قبعة عيد الميلاد على أيقونة واتسآب؟ استخدم أي متصفح إنترنت من اختيارك لتنزيل صور رموز واتساب مع قبعة عيد الميلاد.

قم بتثبيت تطبيق Nova Launcher من متجر جوجل بلاى.

ابحث عن التطبيق على هاتفك الذكي وابدأ المشغل.

اقرأ الشروط ووافق عليها إذا كنت ترغب في المتابعة.

حدد موقع أيقونة واتساب وانقر عليها لبضع ثوان.

اضغط على خيار التحرير من القائمة.

اختر صورة شعار واتساب مع قبعة عيد الميلاد من المعرض الذي قمت بتنزيله مسبقًا.

بمجرد التحديد انقر فوق حفظ التغييرات.

سيتم تحديث أيقونة واتسآب الخاصة بك.

يمكنك أيضًا استخدام هذه الطريقة لتخصيص مجموعة متنوعة من رموز التطبيقات الأخرى.

بخلاف واتساب يمكنك تعديل إنستجرام أو فيسبوك ماسنجر أو تليجرام أو أي شعارات أخرى لتطبيق المراسلة الفورية عبر Nova Launcher.